Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

РосЕвроГрупп 7 цветов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.12.2025 Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM 1
07.11.2024 Трекболы для профилактики туннельного синдрома: хиты продаж 1
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж 1
16.05.2024 Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS 1
28.02.2020 «7 цветов» выбрала облачные услуги «Техносерв Cloud» 1
26.06.2013 Современные СУБД: оптимум и идеал 1
30.04.2013 Эксперты изучили лауреатов премии для CIO 1
25.03.2013 CIO недостаточно активно решают бизнес-задачи 2
14.02.2013 Ученые определили качества идеального CIO 1
21.01.2013 CIO стремятся работать вместе с бизнесом 2
29.12.2012 CIO решают ИТ-задачи маркетинга 2
22.04.2011 Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля 1
14.07.2005 "Светлячок": мобильник для детей до 12 лет 1
01.03.2005 LiveMusic CA-F200: первый в России МР3-плеер от Cmtech 1
20.12.2004 Rover представил новую модель MP3-плеера 1
18.10.2004 Rover Computers расширяет модельный ряд 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

РосЕвроГрупп и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2492 2
Rover - RoverComputers 418 2
HP Inc. 5761 1
Softline - Софтлайн 3263 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Intel Corporation 12541 1
Google LLC 12258 1
Microsoft Corporation 25237 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Canon 1422 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Oracle Corporation 6867 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Firefly Systems 36 1
Xiaomi 1971 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 1
TÜV 66 1
Logitech 427 1
Интеркоммерц КБ 34 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 362 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10325 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3525 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3926 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8177 2
Диктофон - Voice recorder 137 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 259 1
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 270 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1040 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 360 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2967 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2300 1
Samsung SVR-диктофон 461 2
cmTech 8 1
Xiaomi MiJia DC Frequency Conversion Circulating Fan 1 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
HP OfficeJet МФУ 62 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Rover - RoverBook 156 1
Rover - RoverBook Navigator 26 1
Rover - RoverPC 103 1
Rover - RoverMedia 17 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Microsoft Windows 16329 1
Apple macOS 2249 1
Logitech MX 26 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 1
Xiaomi Mi Home 85 1
Samsung SmartThings 57 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 1
Apple HomeKit 47 1
Кириченко Александр 6 6
Блинов Михаил 73 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Недобой Владимир 2 1
Цурканенко Никита 1 1
Масленников Степан 3 1
Зотов Алексей 62 1
Хаванский Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 1
Европа 24637 1
США - Аризона 538 1
США - Калифорния 4775 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
Forrester Research 828 2
Gartner - Гартнер 3608 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще