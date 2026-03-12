Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кириченко Александр
СОБЫТИЯ
|12.03.2026
|Шифровальщики Toy Ghouls атакуют российские организации через подрядчиков 1
|26.06.2013
|Современные СУБД: оптимум и идеал 1
|30.04.2013
|Эксперты изучили лауреатов премии для CIO 1
|25.03.2013
|CIO недостаточно активно решают бизнес-задачи 1
|14.02.2013
|Ученые определили качества идеального CIO 1
|21.01.2013
|CIO стремятся работать вместе с бизнесом 1
|29.12.2012
|CIO решают ИТ-задачи маркетинга 1
Кириченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 16 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
|Зотов Алексей 63 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Недобой Владимир 2 1
|Хаванский Дмитрий 1 1
|Цурканенко Никита 1 1
|Масленников Степан 3 1
|США - Аризона 545 1
|Европа 24725 1
|США - Калифорния 4785 1
|Forrester Research 830 2
|Gartner - Гартнер 3626 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
