На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XV272UF3 с частотой обновления 300 Гц и поддержкой FreeSync Premium

На российском рынке представлен геймерский монитор Acer Nitro XV272UF3. Он создан для пользователей, которым важно сочетание отличной частоты обновления с высокой яркостью изображения и малым временем отклика пикселя. Монитор с разрешением WQHD актуален для тех, кто предпочитает игры с высокой динамикой. Об этом CNews сообщил представитель Acer.

Nitro XV272UF3 в корпусе с тонкими рамками вокруг дисплея (ZeroFrame) штатно поставляется с эргономичной подставкой. Подставка позволяет регулировать высоту размещения монитора и предоставляет возможности поворота, наклона и вращения, что упрощает размещение новинки и делает более комфортной работу с ним в реальных условиях. Компактные размеры устройства — его диагональ составляет всего 69 см — позволяют легко разместить новинку в условиях любой городской квартиры.

Матрица монитора Nitro XV272UF3 выполнена по технологии IPS и имеет частоту обновления 300 Гц. Время отклика пикселя заявлено на уровне 0,5 мс (GTG). Сочетание этих двух характеристик влияет на качество отображения быстро движущихся объектов: более высокая частота обновления обеспечивает бо́льшее количество сменяемых кадров в секунду, а малое время отклика сокращает инерционность пикселей. В сценах с интенсивным движением, например, в шутерах, это может сказываться на чёткости контуров и восприятии перемещений на экране.

Благодаря высокому разрешению и минимальному размеру пикселя (всего 0,233 мм) модель Nitro XV272UF3 способна воспроизводить даже самые мелкие элементы изображения. Впечатляющая визуальная картина обеспечивается яркостью на уровне 400 кд/м² и современными показателями контрастности — динамической 100 М:1 и статической 1000:1. Дополнительный вклад в контрастность вносит поддержка HDR400, сохраняющая проработку деталей как на светлых, так и на тёмных участках. Отличительной чертой новинки является естественная передача цветов, охватывающая 99% цветового пространства sRGB. Плавность градиентов достигается за счёт технологии FRC, применяемой в матрице с широкими углами обзора — 178° по горизонтали и вертикали.

Монитор оснащён набором современных портов: одним DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1. Максимальная частота обновления матрицы — 300 Гц — достигается при подключении источника к любому из этих разъёмов. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium позволяет новинке Acer устранять разрывы кадров (tearing) и снижать задержки (stuttering) при работе с различными источниками за счёт автоматической синхронизации частоты обновления экрана с параметрами входного сигнала.

Реализация комплекса фирменных технологий для защиты зрения — актуальная особенность мониторов Acer. В Nitro XV272UF3 реализован полный комплекс Acer VisionCare, который обеспечивает пользователю повышенный комфорт при работе и в играх, а также защиту зрения даже при длительном использовании.

Комплекс VisionCare предусматривает наличие антибликового покрытия экрана (Acer ComfyView) и уменьшение синей составляющей в свечении (Acer BlueLight Shield). Две технологии, также входящие в комплекс, обеспечивают устранение мерцания как самой матрицы монитора (Acer Flicker-less), так и её LED-подсветки (Acer Low Dimming).

Штатная подставка, включённая в комплект поставки Nitro XV272UF3, обладает расширенными возможностями регулировки. Высота расположения монитора может быть изменена в пределах 150 мм, допустимый поворот экрана составляет 20° в обе стороны, наклон — от –5° до +25°. Также доступно вращение дисплея на 90° для изменения ориентации с ландшафтной на портретную.

Монитор получил крепление VESA 100×100 мм, обеспечивающее возможность установки Nitro XV272UF3 на кронштейн или стену. Наличие встроенного блока питания упрощает размещение монитора в условиях реальной эксплуатации. Новинку снабдили линейным аудиовыходом 3,5 мм и встроенными стереодинамиками. В комплект поставки монитора включён HDMI-кабель.

Монитор Acer Nitro XV272UF3 можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 30 тыс. руб.