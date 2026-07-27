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Индексная книга (каталог) CNews*
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Субботина Екатерина

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от Digma 1
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Субботина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Digma 251 1
Haier Group 230 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
STI Group - СТИ Групп 13 1
Erisson 16 1
Samsung Electronics 11064 1
Xiaomi - Сяоми 2231 1
LG Electronics 3735 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
BBK Electronics Corp 332 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Hyundai Motor Company 436 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 107 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 1
Nvidia G-Sync 175 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 1
Скворцов Кирилл 10 1
Бородин Владислав 18 1
Вевюрко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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