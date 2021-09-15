Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync

Компания Acer представила новый игровой монитор Nitro XV252QP, который пополнил ряды мультимедийных устройств из геймерской серии Nitro XV2. Устройство предлагает высокие показатели пиковой яркости, поддержку современных технологий для улучшения изображения и IPS-матрицу с естественной цветопередачей. Вместе с минимальной задержкой до 0,5 мс и частотой обновления до 165 Гц данный монитор является оптимальным решением для киберспортсменов и поклонников соревновательных дисциплин.

Основные моменты

Высокая частота обновления в 165 Гц вместе с минимальной задержкой 0,5 мс делают данный монитор оптимальным решением для поклонников киберспортивных дисциплин.

IPS-матрица с естественной цветопередачей и разрешением Full HD, предлагает достойные параметры яркости (400 нит) и контраста (1000:1) и демонстрирует стабильные углы обзора до 178°.

Поддержка технологии AMD FreeSync Premium для синхронизации кадров между видеокартой и монитором обеспечивает плавный вывод картинки и исключает возникновение артефактов в динамических сценах.

Acer Nitro XV252QP

Устойчивая подставка уверенно поддерживает дисплей, благодаря плоской основе она не занимает полезное место на рабочем столе, позволяя разместить на себе смартфон, внешний USB-хаб или иные предметы.

Удобная регулировка экрана: переворот в портретный режим, поворот в горизонтальной плоскости на 360°, регулировка высоты до 12 см и наклона в диапазоне от -5° до +25°.

Тонкие рамки и поддержка кронштейнов VESA-стандарта для организации мультиэкранных игровых систем.

Комплексная защита пользователя от негативного влияния на зрительные способности, реализованная на базе технологий BlueLight Shield и Flicker-less для подавления голубого свечения и эффекта мерцания.

Параметры экрана и качество изображения

Acer Nitro XV252QP — это монитор для мультимедийных задач, который демонстрирует качественную обработку входящего сигнала даже в динамических сценах. Монитор обладает диагональю в 25 дюймов и стандартным разрешением Full HD (1920x1080 точек) при соотношении сторон 16:9. А тонкое рамочное оформление и поддержка креплений стандарта VESA позволяет реализовать мультиэкранное решение на базе двух и более мониторов модели XV252QP, органично разместив их на совместимом кронштейне.

Время отклика — всего 0,5 мс, что является весомым преимуществом для экрана с частотой обновления до 165 Гц. В интенсивных сценах экран показывает картинку, дополненную возможностью синхронизации кадров между монитором и видеокартой по технологии AMD FreeSync Premium. Как итог: геймплей получается плавным, а игровые события выглядят реалистичнее.

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Высокий коэффициент контрастности (1000:1) вкупе с поддержкой технологии расширения цветового диапазона (HDR400) гарантирует четкую прорисовку контуров и деталей, а также улучшенную гамму переходных оттенков при стабильных углах обзора до 178° по горизонтали и вертикали.

Цветовая схема 8-битная, максимальная яркость характеризуется стандартным параметром в 400 нит, а охват цветовой палитры sRGB достигает 99%. К тому же монитор отличается высокой точностью цветопередачи благодаря IPS-матрице и заводской калибровке, а также гарантирует отличную глубину черного оттенка в темных сценах благодаря технологии Dark/Black Boost.

Технологии и особенности

Игровой монитор Nitro XV252QP выполнен в черном матовом корпусе из прочного пластика, стилизованного под металл. С тыльной стороны предусмотрен трехгранный вылет с эффектно оформленными воздуховодами для естественного охлаждения компонентной базы, расположенной за матрицей. Устройство демонстрирует высокое качество сборки, которое дополнено фирменными технологиями Acer для защиты зрения и улучшения выходного изображения. Играть за таким монитором комфортно и неутомительно.

Способствуют этому опции под названием BlueLight Shield и Flicker-Less: первая призвана нивелировать вредное излучение из синей части светового спектра без потери качества изображения, вторая снижает негативный эффект от мерцания экрана, что особенно важно при высокой частоте обновления. Также здесь предусмотрена технология Low-dimming, отвечающая за адаптивное снижение яркости в условиях плохого освещения, и ComfyView, защищающая от световых бликов.

Интерфейсы и подключение

Панель интерфейсов вынесена снизу и включает в себя два разъема HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также гнездо под коннекторы 3,5mm mini-jack для подключения игровых наушников. Возможности штатной акустики реализованы на базе двух встроенных динамиков с акустической мощностью по 2 Вт каждый.

Цена и доступность:

Монитор Acer Nitro XV252QPbmiiprx уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 24 990 руб.