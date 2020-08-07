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В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного

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Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

«Почта России» утвердила на пост исполняющего обязанности ИТ-директора Владимира Савкина. Он занимал аналогичные должности в «Сибуре», «Мегафоне» и «Билайне» и пришел в «Почту России» после ареста в июле 2020 г. ее действующего ИТ-директора Сергея Емельченкова по обвинению в превышении должностных полномочий.

Новое назначение

«Почта России» утвердила на пост исполняющего обязанности ИТ-директора Владимира Савкина. В сообщении «Почты России» сказано, что назначение на эту должность именно Савкина «призвано поддержать набранный темп цифрового развития компании, обеспечить работу и совершенствование ИТ-инфраструктуры и запуск новых проектов, целью которых является повышение качества сервиса для клиентов “Почты”».

Владимир Савкин имеет многолетний опыт работы на аналогичных должностях в других компаниях. В частности, на протяжении нескольких лет он был ИТ-директором «Билайна», «Мегафона» и «Сибура».

Зачем «Почте России» понадобился новый ИТ-директор

Назначению Владимира Савкина предшествовал скандал, связанный с арестом в середине июля 2020 г. замдиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Как сообщал CNews, он был задержан по обвинению в нарушении пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Максимально предусмотренный законом срок наказания за подобное деяние составляет десять лет лишения свободы.

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Цифровизацию «Почты России» доверили Владимиру Савкину

Емельченкова обвиняют в причинении своему действующему работодателю, «Почте России», ущерба в размере 67 млн руб. Это следует из обвинительного заключения, которое частично озвучил адвокат подсудимого.

Сергей Емельченков свою вину не признал и по решению Чертановского суда Москвы был отправлен под арест сроком до 13 сентября 2020 г. После его задержания и. о. ИТ-директора «Почты России» был временно назначен Максим Шерейкин, которого и сменил Владимир Савкин.

Сергей Емельченков окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». С 1994 г. он работал на руководящих должностях по направлению ИТ в компаниях «Марс», «СуалХолдинг», «Ренова-финанс» и «КЭС». В «Почту России» Емельченков, как сообщал CNews, пришел в декабре 2013 г., заменив Андрея Хоробрых, который перешел на должность советника бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова по развитию информационных систем предприятия. Спустя месяц после назначения Емельченкова Хоробрых покинул компанию.

Биография Владимира Савкина

Владимир Савкин родился в 1977 г. в Брянске. Окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова получил кандидата физико-математических наук в 2003 г.

Карьера Савкина в ИТ-сфере началась в 2004 г. – он работал в различных системных интеграторах. В 2009 г. его карьера продолжилась в операторе связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В эту компанию он пришел на должность главы отдела бизнес-анализа модулей по управлению персоналом, а в 2012 г. он возглавил ее подразделение Enterprise Resources Planning (ERP). В октябре 2013 г., как сообщал CNews, Владимир Савкин был назначен исполняющим обязанности директора по информационным технологиям в «Билайне». Он сменил Андрея Годунова, проработавшего в компании около десяти лет.

В мае 2014 г. Савкин получил должность ИТ-директора «Билайна», на которой он пробыл до лета 2016 г. – в начале августа он перешел в «Мегафон», став ИТ-директором этого оператора вместо ушедшего из компании Игоря Скосырева.

В октябре 2017 г. Владимир Савкин оставил должность ИТ-директора в «Мегафоне», чтобы в январе 2018 г. занять аналогичный пост в нефтехимическом холдинге «Сибур». В январе 2019 г. Савкин стал генеральным директором компании «Сибур ИТ», входящей в «Сибур холдинг» и занимающейся поставками цифровых решений и ИТ-услуг для всех предприятий нефтехимической группы.

В конце апреля 2020 г. в результате масштабной реструктуризации в «Сибур холдинге» компания «Сибур ИТ» была переименована в «Сибур диджитал». Главой компании стала Алиса Мельникова, а Владимир Савкин продолжил работу в холдинге на посту советника члена правления и исполнительного директора «Сибура» Василия Номоконова.

На этой должности Савкин проработал до начала августа 2020 г. Она стала последней перед назначением на пост и. о. ИТ-директора «Почты России».

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