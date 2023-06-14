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Российский разработчик с площадкой в Перми запустил производство IP-камер со встроенным отечественным ПО

Программисты российской компании «Випакс» разработали отечественное встраиваемое программное обеспечение «Сокол» для IP-видеокамер. Запись о нем внесена в реестр российского ПО (№17768 от 29.05.2023), что подтверждает безопасность использования на критически важных, государственных и муниципальных объектах: энергетических и промышленных предприятиях, вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей. На текущий момент запущено серийное производство российских видеокамер «Айтек про» со встроенным ПО «Сокол». Об этом CNews сообщили представители «Випакс».

По словам представителей компании-производителя «Випакс», внедрение отечественных ИТ-продуктов обеспечивает отсутствие в оборудовании недекларированных возможностей и сводит к минимуму риск вмешательства третьих лиц или утечки информации. Сегодня государство предъявляет повышенные требования к защите социально значимых мест и субъектов критической инфраструктуры и обязует их к 2025 г. перейти на российские программное обеспечение и оборудование (указ Президента России от 30 марта.2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России»).

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Российский разработчик с площадкой в Перми запустил производство IP-камер со встроенным отечественным ПО

Как отметил генеральный директор компании «Випакс» Сергей Михайлов, до сих пор большинство используемых в России видеокамер работают на иностранном программном обеспечении, которое в отличие от российского более уязвимо с точки зрения информационной безопасности и запрещено для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в соответствии с постановлением Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236). «Помимо надежности российские продукты дают потребителю возможность напрямую взаимодействовать с разработчиком, чтобы оперативно обновлять систему и вносить изменения с учетом новых задач», – сказал Сергей Михайлов.

Программное обеспечение «Сокол» позволяет в будущем адаптировать функционал камеры под потребности заказчика: например, устанавливать VipNET Client для защиты информации при передаче данных через открытые каналы связи, встраивать модули видеоаналитики или интегрировать камеру с другими подсистемами безопасности. Web-интерфейс для конфигурирования камеры и просмотра изображения доступен во всех современных браузерах на любой операционной системе, в том числе семейства Linux. При создании web-интерфейса разработчики использовали технологию HTML5 и профессиональную терминологию, что принципиально отличает его от русифицированных версий иностранного ПО.

Видеокамеры «Айтек про» со встроенным ПО «Сокол» соответствуют государственной политике импортозамещения: они включены в реестр российской радиоэлектронной продукции ( постановление Правительства России № 878) и имеют право участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд и нужд субъектов критической информационной инфраструктуры. Такие камеры оснащены встроенным детектором движения и компонентами, необходимыми для работы как в закрытом сегменте сети, так и по сети Интернет. На текущий момент со встроенным ПО «Сокол» доступен модельный ряд двух серий камер «Айтек про»: «Сокол-Extreme Vision» – проектные видеокамеры с улучшенными характеристиками, позволяющими формировать полноцветное изображение быстродвижущихся объектов при экстремально низких условиях освещенности; «Сокол-Color On» – видеокамеры среднего ценового сегмента, обладающие технологией формирования цветного изображения 24/7.

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бизнес

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«Випакс» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения, включающих в себя аппаратно-программный комплекс Domination и видеооборудование «Айтек про». Производственная площадка находится в Перми. Разработки компании применяют «Сбербанк», «Сибур-химпром», «Роснефть», «Уралкалий», «Лукойл», «Газпром», «Уралхим», «Камский кабель», «Пермские моторы», «ВСМПО ависма», Эрмитаж, а также торговые центры и городские парки Перми.

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