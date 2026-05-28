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NVI Solutions НВИАЙ Солюшенс Норд Вижен Интелледженс Солюшенс

NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс

NVI Solutions (НВИАЙ Солюшенс) — это российская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и внедрении программных решений в области компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации документооборота. Юридически организация зарегистрирована как Общество с ограниченной ответственностью. Основные идентификационные реквизиты компании: ИНН 9731001888, ОГРН 1187746473320. Организация позиционирует себя как поставщик инфраструктурных ИТ-решений для финансового сектора, промышленности и госсектора, обеспечивая повышение операционной эффективности и безопасности бизнес-процессов. Деятельность компании сфокусирована на создании проприетарного программного обеспечения, которое интегрируется в существующие информационные контуры заказчиков, позволяя автоматизировать рутинные задачи по верификации данных, контролю соблюдения техники безопасности и обработке больших массивов визуальной информации. Компания демонстрирует способность реализовывать проекты для крупных корпораций, работающих под строгими требованиями к защите персональных данных и промышленной безопасности.

Описание деятельности и специализация

Основное направление деятельности NVI Solutions — предоставление услуг по разработке и внедрению систем на базе алгоритмов машинного обучения. Компания не является классическим вендором аппаратных средств; её компетенции лежат в плоскости программного обеспечения и интеграционных сервисов. Ключевым продуктом, упомянутым в публичном поле, является платформа owl.Scan. Это решение поставляется в виде HTTP-службы, что позволяет клиентам развертывать систему внутри собственного защищенного контура без передачи данных на внешние серверы разработчика. Такой архитектурный подход критически важен для организаций, работающих с персональными данными (ПДн) или коммерческой тайной.

Сильные стороны компании заключаются в глубокой экспертизе в области обработки изображений и текста (OCR/ICR), а также в способности адаптировать решения под специфические требования крупных заказчиков из нефтегазового сектора и финтеха. Компания выступает как технологический партнер для других разработчиков, например, интегрируя библиотеки распознавания от Smart Engines в свои комплексные решения. Слабые стороны или зоны риска могут включать зависимость от внешних поставщиков базовых алгоритмов (в случае использования сторонних библиотек) и концентрацию на узком сегменте высокобюджетных B2B-проектов, что требует высокой квалификации инженерного состава для поддержки кастомизации.

Продукты и технологии

В портфель NVI Solutions входят следующие ключевые решения:

  • owl.Scan — программное решение для автоматического распознавания и обработки документов. Система предназначена для интеграции в веб-интерфейсы и мобильные приложения банков, страховых компаний и госучреждений. Назначение: снижение времени на ручной ввод данных, минимизация ошибок при оформлении сделок (например, полисов ОСАГО или кредитных заявок), борьба с мошенничеством через проверку признаков подделки документов.
  • Системы видеоаналитики для промышленной безопасностицифровые платформы для мониторинга соблюдения правил техники безопасности на производственных объектах. Назначение: автоматическое обнаружение нарушений (отсутствие касок, вход в опасные зоны и т.д.) в режиме 24/7. Решение применяется на буровых установках и промышленных предприятиях.

Технологическая база решений строится на алгоритмах искусственного интеллекта и компьютерного зрения. В частности, при распознавании документов используются библиотеки, такие как Smart ID Engine, обеспечивающие извлечение данных с высокой точностью. Важной особенностью является локальная обработка данных: изображения документов не покидают контур заказчика, что соответствует требованиям российского законодательства о защите персональных данных (152-ФЗ). Компания заявляет о наличии собственных разработок в части алгоритмов проверки компрометации документов и интеграционных модулей.

Клиенты и деловые связи

Компания реализует проекты для крупнейших игроков финансового сектора и промышленности. Среди подтвержденных клиентов:

В сфере деловых связей NVI Solutions тесно сотрудничает с компанией Smart Engines. Это партнерство носит характер технологической интеграции: NVI Solutions использует ядра распознавания от Smart Engines (Smart ID Engine, Smart IDReader), упаковывая их в собственные сервисные решения (owl.Scan) и обеспечивая техническую поддержку, интеграцию и адаптацию под нужды конечных заказчиков. Такое разделение ролей позволяет NVI Solutions фокусироваться на архитектуре внедрения и бизнес-логике клиентов.

Участие в рейтингах и картах рынка

На текущий момент в открытых источниках отсутствуют данные о регулярном участии NVI Solutions в общероссийских IT-рейтингах (таких как рейтинг CNews или «Топ-100» Tadviser) в качестве независимого вендора программного обеспечения. Компания чаще упоминается в контексте реализации конкретных проектов и партнерств, а не как самостоятельный игрок с крупным рыночным долей в сегменте коробочного ПО. Упоминания в медиаполе связаны преимущественно с кейсами внедрения у крупных заказчиков.

Лицензии и разрешения

В предоставленных данных нет детальной информации о номерах конкретных лицензий (например, ФСТЭК или ФСБ), которые требуются для работы с государственной тайной или критической информационной инфраструктурой. Однако факт внедрения решений в контурах банков («Ингосстрах», «Дом.рф») и нефтегазовых компаний («Газпромнефть») косвенно подтверждает соответствие компании требованиям регуляторов к безопасности данных. Для работы с персональными данными компания, вероятно, имеет статус оператора ПДн, зарегистрированного в реестре Роскомнадзора, что является стандартным требованием для данной сферы.

Конкуренция

На российском рынке решений по компьютерному зрению и автоматизации документооборота NVI Solutions конкурирует с компаниями, предоставляющими аналогичные OCR-сервисы и системы видеоаналитики:

Среди зарубежных аналогов (до вступления в силу санкционных ограничений или для оценки технологического уровня) можно выделить:

  • Abbey Software (Великобритания/США) — специализируется на распознавании документов и данных.
  • ABBYY (Германия/Россия, исторически) — мировой лидер в области OCR, хотя сейчас деятельность разделена.
  • Microsoft Azure AI (США) — облачные сервисы компьютерного зрения и обработки документов.
  • Amazon Textract (США) — сервис AWS для автоматического извлечения текста и данных из сканированных документов.
  • Cognitec Systems (Германия) — решения по биометрии и распознаванию лиц, конкурирующие в сегменте видеоаналитики безопасности.

Цитата руководства

Генеральный директор компании Филипп Беляев комментируя внедрение системы в «Ингосстрахе», отметил: «Высокоточные технологии распознавания базируются исключительно на алгоритмах искусственного интеллекта и обеспечивают безопасность их использования при распознавании документов с персональными данными как для компаний, так и для клиентов. Внедренные в нашем решении owl.Scan алгоритмы проверки признаков компрометации документов позволяют нам сегодня предложить рынку принципиально новые возможности борьбы со страховым мошенничеством в России». Данная позиция подчеркивает фокус компании на безопасности данных и функциональности против мошеннических схем.

Информация актуальна на 02.07.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 1
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Публикаций - 13, упоминаний - 13

NVI Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

NVI 9 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 5
Sizolution 3 3
Skyeer - Скайер ИТ 7 3
IREG 9 3
Brainsoft 3 3
Simformer 4 3
Fabrique.ai 4 3
Geoplat 3 3
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O.Vision 6 3
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Beorg - Биорг 129 3
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