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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
ИКТ 12983
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Дмитриев Михаил



19.12.2024 Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы 1
22.11.2024 Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС» 1
29.10.2024 Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 1
27.11.2007 Путин укомплектовал «Ростехнологии» 1
26.11.2007 Назначен председатель наблюдательного совета госкорпорации "Ростехнологии" 1
21.02.2007 Россия представила в ОАЭ 500 видов вооружений и боеприпасов 1
17.08.2005 Арест мобильников в Шереметьево: рост цен не ожидается 1
14.03.2005 Россияне "распробовали" КПК 1
13.10.2003 ИКТ России: в ожидании национальной программы развития 1
19.03.2003 27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Дмитриев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Samsung Electronics 10255 2
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
Формоза - Formoza 176 2
Divizion 54 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Software AG 198 1
Dell EMC 5027 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Lenovo Motorola 3501 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
SAP SE 5277 1
Microsoft Corporation 24625 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Xerox 1139 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Rover - RoverComputers 414 1
Pirit - Пирит 84 1
Открытые технологии 701 1
Dixis - Диксис 359 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Евросеть 1404 1
Связной ГК 1369 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Беталинк 103 1
Белый Ветер 356 1
АСК 42 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 32 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 2
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 6 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 58 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Atos Bull Sequana 27 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Рикор Холдинг - Rikor EcoBlade - Rikor XR - Rikor RP - серия серверов 7 1
Linux OS 9937 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Ред Софт - Ред Адм 37 1
Путин Владимир 3171 3
Чемезов Сергей 142 2
Христенко Виктор 43 2
Набиуллина Эльвира 93 2
Путилин Владислав 14 2
Сердюков Анатолий 83 2
Козак Дмитрий 22 2
Приходько Сергей 28 2
Комиссаров Сергей 3 2
Каюмов Шамиль 53 1
Колбин Евгений 67 1
Гоц Роман 46 1
Платонов Михаил 42 1
Кипайкина Елена 2 1
Калядин Даниил 2 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Шалманов Сергей 201 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Греф Герман 419 1
Дергунова Ольга 119 1
Дворкович Аркадий 210 1
Калинин Александр 154 1
Москалева Татьяна 73 1
Краснов Михаил 84 1
Бяхов Олег 59 1
Фурсенко Андрей 128 1
Церенов Церен 47 1
Бутман Евгений 29 1
Хохлов Юрий 14 1
Гольденберг Леонид 61 1
Володькин Антон 13 1
Фрадков Михаил 160 1
Медведева Елена 14 1
Якушев Михаил 50 1
Шаронов Андрей 58 1
Васин Василий 35 1
Андреев Сергей 63 1
Евтюшкин Александр 7 1
Москалев Дмитрий 6 1
Агамирзян Игорь 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа 21767 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Ближний Восток 2943 1
Марокко - Королевство 208 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Кувейт 164 1
Ливия 150 1
Йемен - Йеменская Республика 64 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Аренда 2416 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Военно-промышленный курьер 88 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ITResearch 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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