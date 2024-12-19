Дмитриев Михаил
Дмитриев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Чемезов Сергей 142 2
|Христенко Виктор 43 2
|Набиуллина Эльвира 93 2
|Путилин Владислав 14 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Козак Дмитрий 22 2
|Приходько Сергей 28 2
|Комиссаров Сергей 3 2
|Каюмов Шамиль 53 1
|Колбин Евгений 67 1
|Гоц Роман 46 1
|Платонов Михаил 42 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Калядин Даниил 2 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Греф Герман 419 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Калинин Александр 154 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Краснов Михаил 84 1
|Бяхов Олег 59 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Церенов Церен 47 1
|Бутман Евгений 29 1
|Хохлов Юрий 14 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Володькин Антон 13 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Медведева Елена 14 1
|Якушев Михаил 50 1
|Шаронов Андрей 58 1
|Васин Василий 35 1
|Андреев Сергей 63 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Москалев Дмитрий 6 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ITResearch 119 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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