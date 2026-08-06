Индексная книга (каталог) CNews*
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Шадрин Артем
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Шадрин Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Реестр добросовестных экспортеров 213 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1288 1
|Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Гольденберг Леонид 63 1
|Гуриев Марат 17 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Андреев Сергей 67 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Бяхов Олег 59 1
|Церенов Церен 47 1
|Бутман Евгений 29 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Колмановская Елена 15 1
|Бортник Иван 21 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Москалев Дмитрий 6 1
|Ершова Татьяна 6 1
|Каширин Александр 5 1
|Кравчук Дмитрий 5 1
|Кравченко Федор 1 1
|Исаков Владимир 7 1
|Гирдин Сергей 3 1
|Шмерлинг Дмитрий 1 1
|Смирнов Кирилл 2 1
|Медницкий Юрий 1 1
|Волошин Владимир 18 1
|Горшков Алексей 3 1
|Нечипоренко Владимир 1 1
|Рыков Олег 4 1
|Довгий Владимир 2 1
|Повышев Алексей 1 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Макаров Валентин 251 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Теплов Олег 31 1
|Калинин Александр 189 1
|Делицын Леонид 137 1
|Месропян Владимир 16 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Василенко Евгения 23 1
|Каем Кирилл 41 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166088 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47589 1
|Южная Корея - Республика 7050 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11564 1
|Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.