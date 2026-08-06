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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199002
ИКТ 15353
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Шадрин Артем

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Школьники из Детского технопарка «Альтаир» создали устройство для мониторинга сердцебиения 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
26.02.2014 В Минкомсвязи России прошло совещание по внедрению современных информационных технологий в ОПК 1
26.03.2009 Минэкономразвития предлагает снизить размер минимального кредита Внешэкономбанка до 1 млрд руб. 1
13.10.2003 ИКТ России: в ожидании национальной программы развития 2
25.09.2001 Семинар РОЦИТ: Интернет-сообщества в российском интернете 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Шадрин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Открытые технологии 732 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Формоза - Formoza 179 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
ЭЛСТ 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5654 1
SAP SE 5600 1
Yandex - Яндекс 9208 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3456 1
Microsoft Corporation 25770 1
Intel Corporation 12810 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9589 1
Oracle Corporation 7072 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1083 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 1
MONT - МОНТ 187 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
Pirit - Пирит 88 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Белый Ветер 365 1
АСК 49 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1129 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8844 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2873 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13858 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5654 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3894 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6537 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53842 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13628 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25760 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26298 1
Стандартизация - Standardization 2338 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11529 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9920 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2880 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34956 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36175 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7047 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6235 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1288 1
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
Зайцев Владимир 55 1
Гольденберг Леонид 63 1
Гуриев Марат 17 1
Шмулевич Марк 90 1
Андреев Сергей 67 1
Шалманов Сергей 202 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Бяхов Олег 59 1
Церенов Церен 47 1
Бутман Евгений 29 1
Хохлов Юрий 15 1
Колмановская Елена 15 1
Бортник Иван 21 1
Евтюшкин Александр 7 1
Москалев Дмитрий 6 1
Ершова Татьяна 6 1
Каширин Александр 5 1
Кравчук Дмитрий 5 1
Кравченко Федор 1 1
Исаков Владимир 7 1
Гирдин Сергей 3 1
Шмерлинг Дмитрий 1 1
Смирнов Кирилл 2 1
Медницкий Юрий 1 1
Волошин Владимир 18 1
Горшков Алексей 3 1
Нечипоренко Владимир 1 1
Рыков Олег 4 1
Довгий Владимир 2 1
Повышев Алексей 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Макаров Валентин 251 1
Дворкович Аркадий 216 1
Теплов Олег 31 1
Калинин Александр 189 1
Делицын Леонид 137 1
Месропян Владимир 16 1
Шаронов Андрей 60 1
Василенко Евгения 23 1
Каем Кирилл 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166088 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47589 1
Южная Корея - Республика 7050 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57660 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53438 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33731 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3983 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18139 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2183 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7523 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3302 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2538 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3789 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11685 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6753 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5773 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27283 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5579 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9105 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11564 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1479 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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