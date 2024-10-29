Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости

ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент».

Центр защиты информации ООО «Конфидент» и Акционерное общество «Рикор Электроникс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock (версия v1.0.17) разработки и производства ООО «Конфидент» с серверами «Рикор» на базе платформ серии 6000 Gen2 PROP, 6000 Gen2 EATH и 7000 Gen3 PROP разработки и производства АО «Рикор Электроникс».

СДЗ УБ Dallas Lock — программно-техническое средство, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Сертификат соответствия ФСТЭК России № 4786 от 13 марта 2024 г.

Серверы серии Rikor компании «Рикор», российского разработчика и производителя вычислительной техники подходят для поддержки таких задач, как виртуализация, хранение и обработка больших объемов данных.

Директор по маркетингу и технологическому партнерству ЦЗИ ООО «Конфидент» Михаил Дмитриев: «Мы стремимся активно расширять технологическое партнерство с ведущими российскими производителями, предоставляя возможность комплексных решений. Совместимость с серверами «Рикор» позволит пользователям обеспечить не только бесперебойную работу инфраструктуры своей компании, но и максимальную защиту данных».

Вице-президент «Рикор» Сергей Куприянов: «Совместное тестирование с «Конфидент» является важным шагом в развитии нашего технологического партнерства. СДЗ УБ Dallas Lock и серверное оборудование «Рикор» вместе отвечают самым актуальным потребностям наших клиентов в области информационной безопасности и обеспечивают высокий уровень защищенности их инфраструктуры».