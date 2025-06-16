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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользователей – комплексное решение, включающее отечественную ОС и сертифицированное средство защиты информации, готовое к применению в условиях повышенных требований к безопасности.

Операционная система «МСВСфера АРМ 9» — современная отечественная альтернатива таким зарубежным пользовательским ОС как Windows и macOS. Решение включено в реестр Минцифры, подходит для частных и государственных организаций (в настоящий момент проходит сертификацию ФСТЭК). Имеет все необходимые для работы приложения и совместимо с широким спектром российского ПО. Интерфейс доступен в стиле Windows или macOS на выбор.

«Инферит» — российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему вендора входят семь продуктовых направлений: от серверов, компьютерной техники и операционных систем до облаков, FinOps-платформы и инструментов по инвентаризации и контролю ИТ-активов. Продукты «Инферит» включены в реестры Минцифры и Минпромторга и способствуют технологическому суверенитету отечественных компаний.

Линейка средств защиты информации Dallas Lock включает решения для защиты данных в физических и виртуализированных средах с централизованным управлением. Dallas Lock Linux — сертифицированная система накладного типа, предназначенная для обеспечения конфиденциальности. Продукты Dallas Lock применяются для защиты чувствительной информации: сведений, составляющих государственную тайну уровня «совершенно секретно», государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем персональных данных (ИСПДн).

Проведенные испытания подтвердили полную совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и системы Dallas Lock Linux. Это открывает перед корпоративными и государственными заказчиками возможность развертывать защищенные рабочие места на российской программной платформе без необходимости дополнительных доработок. Интеграция не только соответствует требованиям регуляторов, но и обеспечивает эффективную, стабильную и безопасную работу пользователей, в том числе в критически важных информационных системах.

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Безопасность

«Совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и Dallas Lock Linux решает одну из ключевых задач современного ИТ-рынка — обеспечивает безопасность данных без ущерба для функциональности. Продукты “Инферит ОС” доступны, надежны и готовы к использованию в государственном и корпоративном секторах. Они дают отечественным компаниям не только технологическую независимость, но и высокую производительность при решении ежедневных задач», – отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Мы рады сообщить о заключении важного соглашения о стратегическом партнерстве с “Инферит ОС”, направленного на расширение нашего технологического сотрудничества с ведущими российскими разработчиками операционных систем. Данная интеграция призвана гарантировать продуктивную, устойчивую и надежную эксплуатацию для пользователей, особенно в информационных системах, имеющих критическое значение. Сотрудничество с “Инферит ОС” знаменует собой важный шаг в направлении создания более защищенной цифровой инфраструктуры для всех наших заказчиков и партнеров. В перспективе мы планируем не только укрепить свои конкурентные преимущества, но и предоставить нашим клиентам решения, позволяющие им эффективно справляться с вызовами, возникающими в сфере кибербезопасности», – сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес партнерству ЦЗИ «Конфидент».

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