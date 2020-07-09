«Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19

«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 предприятий-пользователей.

В состав релиза v19 вошли машиностроительная, приборостроительная и строительная конфигурации. Развиваясь в направлении CAD-системы тяжелого класса, КОМПАС-3D получил новые и усовершенствованные инструменты для решения задач авиастроения, судостроения и двигателестроения. По производительности новая версия превзошла предыдущие показатели и стала самой быстрой в истории.

Всего КОМПАС-3D v19 содержит более 70 новинок в области интерфейса, трехмерного моделирования, построения чертежей, топологической оптимизации, инженерных расчетов. Большинство из них реализованы по предложениям пользователей. Расширены возможности гибкой адаптации интерфейса: КОМПАС-3D теперь позволяет создавать пользовательские инструментальные панели и настраивать формат имени в Дереве документа.

В релиз вошли 17 различных новинок 3D-моделирования, начиная от выбора области эскиза для выдавливания и заканчивая улучшением быстродействия, благодаря чему v19 теперь считается самой быстрой версией КОМПАС-3D. В интересах авиа- и двигателестроителей развивается поверхностное моделирование — в 19-й версии произошел самый крупный за последние 9 лет прирост функциональности в этом направлении. Появились инструменты анализа кривых и поверхностей: график кривизны, проверка кривизны, проверка непрерывности соединения кривых.

Расширяются «судостроительные» возможности КОМПАС-3D. Для проектирования корпусных конструкций и фундаментов доработана команда «Пластина» (построение Пластины по Границе, Плотное примыкание), добавлены новые команды: «Разбить пластину», «Поясок» (построение произвольного Пояса со смещением и отступами по торцам), «Прокол» (автоматический подбор выреза для проницаемой конструкции корпуса). Для проектирования судовых систем доработано приложение «Оборудование: Трубопроводы»: переработан алгоритм работы команды «Построить трубопровод», добавлена команда «Создать точку подключения», «Изолировать трубопровод» и возможность построения гибких шлангов.

Обновился сценарий работы с импортированными моделями — он учитывает условия мультиCAD-среды, когда инженер использует несколько систем проектирования. Модель, созданную в любой CAD-системе, нужно сохранить в универсальный формат (STEP, IGES, ACIS, Parasolid, JT) и разместить в сборке КОМПАС-3D с помощью сопряжений. Если эта импортированная модель (файл-источник) будет изменена в исходной САПР, то КОМПАС-3D это автоматически распознает. Пользователю останется лишь принять решение об обновлении импортированного компонента. Во многих случаях после обновления ранее наложенные сопряжения останутся работоспособными.

Такой сценарий будет востребован как конструктором-машиностроителем, работающим со сложным крупным изделием с большой цепочкой кооперации, так и технологом-проектировщиком, который сможет применять в строительном проекте объекты, выполненные в других CAD-системах, для компоновки технологической обстановки или макетирования с последующей проработкой опор, эстакад или обвязки оборудования.

Отдельного внимания заслуживают «текстуры», которые не только создают реалистичное представление модели, но и ускоряют процесс проектирования. Имитация рифлений, гофр, оплёток, накаток, перфорации и т.д. позволит значительно упростить работу с большими сборками за счет уменьшения «веса» моделей и, как следствие, повышения скорости выполнения операций.

Заметно переработана команда проверки пересечений — теперь она называется Проверка коллизий и позволяет помимо пересечений проверять резьбовые соединения и находить зазоры между компонентами менее заданной величины. Выявленные коллизии подсвечиваются другим цветом.

Среди других новинок – возможность создания массивов листового тела и новый тип скругления (полное). Одна из самых востребованных новинок — автоматическое создание осевых в чертеже. Большинство участников альфа- и бета-тестирования КОМПАС-3D v19 ставят именно её на первое место в своем личном рейтинге.

По предложениям пользователей также реализованы округление размеров до нужного знака и создание местного разреза на выносном элементе.

Абсолютная новинка — приложение «Оптимизация IOSO-K» для поиска оптимальной геометрии с учетом наложенных ограничений. Оптимизатор IOSO-K будет полезен в первую очередь тем, кто занимается инженерными расчетами в КОМПАС-3D. Приложение может работать как самостоятельно, так и совместно с другими расчетными приложениями APM FEM и KompasFlow.

В модуле топологической оптимизации APM FEM добавлены инструменты по сглаживанию полигональной, оптимизированной модели и преобразованию её в твердое тело.

Отраслевые приложения КОМПАС-3D в новой версии отличаются расширенной функциональностью и ростом производительности. Полностью обновлено приложение Оборудование: Кабели и жгуты. Скорость его работы выросла в 15 раз. Среди новинок — создание траекторий кабелей и жгутов сплайнами, построение линий связи для выделенных соединений.

Механика: Пружины: автосопряжение пружины при размещении в сборке. Оборудование: Трубопроводы: восстановление тела трубы при удалении элемента. Оборудование: Металлоконструкции: добавлены инструменты для моделирования листовых конструкций.

Усилена интеграция между приложениями, работающими по единой технологии проектирования MinD (Model in Drawing — модель в чертеже). В результате в чертеже появятся сведения, по которым специалисты смежных разделов смогут автоматизировать создание своих чертежей и моделей. Примером служит обновленный Менеджер помещений в приложении Архитектура: АС/АР. Он описывает характеристики помещений, производит подсчет площадей и составляет экспликацию помещений. Теперь в Менеджере помещений задаются параметры окружающей среды, требования к освещенности и другие свойства помещений для нужд электриков и технологов.

«КОМПАС-объекты» получили новые режимы вставки «Не учитывать в площади помещений» и «Всегда упрощенная проекция», что тоже поддерживает последующую интеграцию между приложениями.

В составе строительной конфигурации разработано новое приложение «Тепловые сети»: ТС, которое автоматизирует подготовку и выпуск рабочей документации для прокладки тепловых сетей в соответствии с требованиями ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей». Программа функционирует в среде КОМПАС-График и по принципу работы аналогична приложениям Газоснабжение: ГСН и Наружные сети: НВК (они тоже обновлены в рамках релиза v19).