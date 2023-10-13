Из Москвы в Арктику: МТС Travel выпустил бесплатный автомобильный путеводитель

Сервис бронирования МТС Travel сообщает о запуске путеводителя для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достопримечательностям, которые можно посмотреть по пути. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Путешествие в обе стороны рассчитано на 12 дней. Остановки с ночевками предусмотрены в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сегеже. Из путеводителя можно узнать, по каким трассам нужно ехать и сколько времени займет дорога. Кроме того, пользователи найдут информацию обо всех знаковых туристических локациях, расположенных по ходу маршрута, в городах для длительных остановок и самом Мурманске.

Например, направляясь из Петрозаводска в Сегежу, авторы проекта рекомендуют заехать в город Кондопога, где находится одна из самых старейших гидроэлектростанций России, считающаяся памятником советской архитектуры.

В путеводителе для автопутешественников также собраны специальные предложения на отели со скидками до 20%. Среди них есть варианты категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» сетей Cosmos Hotel Group, Radisson Hotel Group и Accor Live Limitless.

«По данным МТС Travel, с января по октябрь турпоток в Мурманскую область вырос на 21% год к году. А осенью в регионе вместе с сезоном северного сияния начинается и новый туристический сезон. При этом мы видим, что активнее всего сейчас растет число именно самостоятельных путешественников. Поэтому мы надеемся, что наш продукт окажется востребованным и полезным как для туристов, так и для регионов, которые они смогут посетить», – отметила директор по маркетингу МТС Travel Анна Тимохина.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».