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Выручка #CloudMTS от облачного аутсорсинга выросла втрое по итогам 2022 года

Облачный провайдер #CloudMTS проанализировал операционные результаты 2022 года подразделения Professional&Managed Services, отвечающего за управление сложной виртуальной инфраструктурой заказчиков и реализацию комплексных проектов миграции данных. Доходы по этому направлению выросли более, чем в три раза.

Специалисты компании реализовали десятки крупных проектов по переносу систем и данных компаний в виртуальную инфраструктуру: в частную, публичную и гибридную. В числе клиентов #CloudMTS – крупные промышленные и производственные предприятия, ритейлеры и финансовые организации, федеральные и региональные: «БАТ Россия», «Сегежа», Ytong – производитель газобетонных блоков, BMI Russia – поставщик кровельных и гидроизоляционных материалов, Ralf Ringer, маркетплейс Kazan Express и многие другие компании. В большинстве проектов #CloudMTS выступила не просто как сервис-провайдер, а как партнер, который спроектировал оптимальную архитектуру решения, продумал и реализовал план миграции, а также оперативно предоставляет дополнительные ресурсы по мере роста бизнеса клиентов.

«Крупные заказчики составляют более 40% от общего числа клиентов компании, эти клиенты предъявляют крайне высокие требования к уровню предоставления сервисов. Мы – часть экосистемы МТС и предлагаем таким заказчикам реализацию комплексных ИТ-проектов и сервисов. Для этого у нас есть защищенные каналы связи, одна из самых больших сетей дата-центров в России, мощная поддержка партнерской экосистемы, а также своя команда ИТ-экспертов с многолетним опытом, представленная не только в Москве, но и в регионах», –прокомментировал Артем Тугарев, директор по продажам и маркетингу #CloudMTS.

Артем Тугарев выступит на конференции CNews «Облачные технологии 2023». Он расскажет об индустриальных трендах облачного бизнеса и поделится планами компании по развитию решений для Enterprise-сегмента на этот год. Токен: Pb3XmBtzt13enNbCtbPsBYrLovEA3GtRxFMowfWРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://cloud.mts.ru/

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