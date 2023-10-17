Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достопримечательностям, которые можно посмотреть по пути в столицу Заполярья или в обратном направлении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путешествие в обе стороны рассчитано на 12 дней. Остановки с ночевками предусмотрены в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сегеже. Из путеводителя можно узнать, по каким трассам нужно ехать и сколько времени займет дорога. Кроме того, пользователи найдут информацию обо всех знаковых туристических локациях, расположенных по ходу маршрута, в городах для длительных остановок и самом Мурманске. К маршруту можно присоединиться в любой точке.

Например, направляясь из Петрозаводска в Сегежу, авторы проекта рекомендуют заехать в город Кондопога, где находится одна из самых старейших гидроэлектростанций России, считающаяся памятником советской архитектуры.

В путеводителе также собраны специальные предложения на отели со скидками до 20%. Среди них есть варианты категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» сетей Cosmos Hotel Group, Radisson Hotel Group и Accor Live Limitless.

«Туристический поток в Мурманскую область стремительно растет. Весной и летом к нам едут, чтобы насладиться красотой арктической природы, посмотреть Териберку, Баренцево море и китов, а осенью начинается сезон северного сияния и горнолыжного спорта. По данным Big Data МТС, мы видим, что активнее всего увеличивается число именно самостоятельных путешественников. Наш новый цифровой гид поможет сделать поездку на автомобиле до Мурманска проще и интереснее, что несомненно будет способствовать развитию туристического потенциала региона. Важно отметить, что мурманчане также могут воспользоваться им, планируя поездку в Санкт-Петербург или Москву», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Как «большие данные» помогают оптимизировать затраты и увеличить эффективность – мнение Х5 Group Цифровизация

***

МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.