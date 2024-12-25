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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кочкин Александр



25.12.2024 МТС обеспечила современной связью «Беломорские петроглифы» 1
12.09.2024 МТС разогнала интернет между Ладогой и Онегой 1
13.05.2024 МТС присоединила к сети 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия 1
18.04.2024 Жители поморского села Колежма получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС 1
15.03.2024 МТС прокачала сеть в поселках вблизи Петрозаводска 1
02.02.2024 В городе Лахденпохья выросла скорость мобильного интернета 1
19.01.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии 1
20.12.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета в двух промышленных центрах Карелии 1
10.11.2023 МТС разогнала мобильный интернет в старейшем городе Карелии 1
26.10.2023 В Карелии МТС ускорила мобильный интернет у одного из древнейших вулканов 1
22.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в четырёх районных центрах Карелии 1
07.09.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Карелии 1
21.06.2023 МТС прокачала сеть у знаменитого равнинного водопада «Кивач» в Карелии 1
06.06.2023 МТС подготовила «жемчужину Ладожского озера» к новому туристическому сезону 1
14.03.2023 МТС на треть разогнала мобильный интернет в Петрозаводске 1
27.02.2023 Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета 1
17.06.2019 МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии 1
18.12.2014 МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия 1
27.04.2011 Количество базовых станций 3G МТС в Республике Карелия с начала года увеличилось в 2,5 раза 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Кочкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 19
Samsung Electronics 10254 1
Apple Inc 12100 1
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 121 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
МТС Big Data 265 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
МТС - Мой МТС 89 2
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 17
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
Армения - Республика 2280 7
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 3
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 31 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 14 2
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 13 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 25 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Рускеала Горный парк 8 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район 1 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Калевальский район - Калевала 5 1
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
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