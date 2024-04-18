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Жители поморского села Колежма получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС

МТС обеспечила жителей старинного поморского села Колежма в Беломорском районе Республики Карелия доступом к высокоскоростному мобильному интернету.

Колежма – одно из наиболее старых поселений побережья Белого моря, сохранившее традиционные черты культуры русского населения Поморья. Сегодня здесь проживает более 150 человек. До недавнего времени в малом населённом пункте не было связи. С запуском нового телеком-оборудования жители и гости села получили доступ ко всем возможностям быстрого мобильного интернета. Теперь каждый житель сможет пользоваться связью и современными цифровыми сервисами: в том числе, интернет-банкингом и «Госуслугами», организовывать дистанционную работу и обучение, смотреть фильмы и общаться в мессенджерах. Доступ в интернет и к голосовой связи обеспечены в любой точке села.

«Развитая ИТ-инфраструктура помогает создавать комфортные условия для жизни и развития территорий, поэтому мы продолжаем расширять нашу сеть, уделяя особое внимание территориям, где проживает коренное население нашего края. В селе Колежма на протяжении долгого времени не было мобильной связи, а теперь местные жители этого старинного поморского села могут в любой момент позвонить или воспользоваться многочисленными цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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