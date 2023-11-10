МТС разогнала мобильный интернет в старейшем городе Карелии

Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении сети LTE в карельском городе Олонец. В результате проведенных работ по модернизации оборудования и перераспределению частот скорость передачи данных выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету получили более 7000 жителей Олонца. Улучшения почувствовали в жилых кварталах, вблизи социально-значимых объектов, включая здание автостанции, двух школ, почты, а также в центре города, где расположены ключевые достопримечательности.

Город Олонец является одним из старейших на севере России и единственным на территории Карелии, где карелы составляют большинство населения. Кроме того, это место проведения всевозможных фестивалей и народных гуляний. Зимой здесь проходят игры Дедов Морозов, весной — фестиваль «Олония – гусиная столица», посвященный гусиной миграции, и регата «Гонки по Олонке», летом — «Молочный фестиваль» с коровьим парадом, а осенью — фестиваль карельской литературы имени Владимира Брендоева и праздник национального костюма.

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Скорость интернета МТС теперь позволяет жителям и гостям города с комфортом обмениваться тяжелыми медиафайлами в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, общаться по видео с родными и близкими, а также пользоваться многочисленными цифровыми сервисами.

«МТС продолжает развивать сеть на территории Карелии. Чтобы жителям Олонца не было “тесно” онлайн, мы модернизируем телеком-оборудование и расширяем нашу сеть, что можно сравнить с добавлением полос на автодороге. Это позволяет обеспечить доступность многочисленных цифровых сервисов, а также таких современных технологий, как например VoLTE, которая позволяет совершать голосовые вызовы через сеть LTE и обеспечивает более быстрое соединение и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.