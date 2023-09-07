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Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Карелии

Цифровая экосистема МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей Республики Карелия. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel, в котором смогут найти информацию о местных достопримечательностях, интересных местах и особенностях региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гид расскажет гостям, где можно познакомиться с культурой и историей вепсов и карелов, изучить карельские петроглифы и памятники деревянного зодчества, насладиться красотой девственной северной природы и познакомиться с национальной кухней. Любители активного отдыха также смогут найти в путеводителе рекомендации по организации своего путешествия в любое время года: рафтинг, походы, джип-туры, рыбалка, собачьи упряжки, лыжи, снегоходное сафари. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как весело и интересно организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие национальные блюда стоит обязательно отведать.

«Карелия – очень гостеприимный регион, где туристам предлагается большое разнообразие вариантов досуга, экскурсионных программ, направлений отдыха. Так как в интернете сейчас очень много различной информации, приходится тратить много времени, чтобы отфильтровать и «выловить» только полезные сведения, планируя путешествие по региону. Цифровой гид МТС – это тот самый «карманный» путеводитель, который в любой момент может подсказать и помочь сориентироваться в регионе», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Карелии, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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