Строительные компании Карелии стали активнее внедрять системы умного видеонаблюдения

МТС зафиксировала рост спроса на интеллектуальные системы видеонаблюдения в ключевых отраслях экономики Республики Карелия. По данным за девять месяцев 2025 г., наибольшую активность проявили строительные компании, где количество подключений выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В основном строительные компании используют видеоаналитику для повышения безопасности на объектах, а также координации хода робот. На втором месте по темпам внедрения — компании транспортно-логистического сектора, среди которых отмечается рост спроса (+ 37%) на решения для мониторинга транспорта и управления складскими процессами. В образовательных и медицинских учреждениях также отмечается растущий интерес (+23%) к такого рода системам, что объясняется повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения.

Наибольший спрос в регионе отмечается на облачные системы с видеоаналитикой, которые можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения интегрируются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач.

«Мы наблюдаем усиление интереса к сложным цифровым технологиям со стороны регионального бизнеса. Все больше предприятий в Карелии стремятся эффективно использовать возможности видеоаналитики для оптимизации бизнес-процессов. Например, различные масштабируемые решения могут помочь бизнесу углубиться в понимание своих клиентов, предоставляя ценную информацию для настройки стратегии продаж или маркетинга», – отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.