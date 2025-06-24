МТС оцифровала взаимодействие с управляющей компанией в Петрозаводске

МТС совместно с управляющей компанией «КСМ-Комфорт» внедрила новую систему взаимодействия с жителями порядка 100 домов в Петрозаводске. Разработанное мобильное приложение позволит оптимизировать процесс решения бытовых вопросов, а также оперативно информировать жильцов об актуальных новостях и нештатных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой сервис на платформе «Диспетчер24» позволит сократить время на решение таких бытовых вопросов, как оплата квитанций за ЖКУ, передача данных счетчиков, оформление заявок на ремонт, обслуживание или замену общедомового имущества, заказ дополнительных услуг.

Используя приложение, жильцы могут в режиме реального времени получать информацию о ходе выполнения работ по заявке, отслеживать ее статус. Кроме того, УК будет информировать собственников об актуальных новостях, рассылать push-уведомления о запланированных отключениях ресурса (воды, электричества, тепла), аварийных и нештатных ситуациях, проведении работ на придомовой территории, в том числе по уборке мусора, снега и других работах.

«Цифровизация недвижимости – это уже не будущее, а тренд, стремительно набирающий обороты. Причем растущий интерес фиксируем как со стороны застройщиков, так и управляющих компаний, и потребителей. В число наиболее востребованных сервисов входят в первую очередь услуги, обеспечивающие комфорт жильцов: те, что автоматизируют сбор данных, обеспечивают цифровую безопасность с помощью умного видеонаблюдения и домофонии. Многие из них внедряются уже на стадии проектирования жилых комплексов. Системы умного дома уже воспринимаются как обязательные атрибуты современной жизни», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

«Мы идем в ногу со временем и реализуем первый этап внедрения цифрового сервиса, который на данный момент является одним из самых развитых в сфере ЖКХ. Платформа «Диспетчер24» - это целая экосистема, которая обеспечивает взаимодействие жителя, диспетчерской службы и руководящего персонала управляющей компании. В будущем возможно включение в эту цепочку застройщиков, чтобы отслеживать ход исполнения гарантийных заявок, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций. И оказание целого спектра услуг по принципу «одного окна», например, возможность генерировать код для входа в подъезд, просматривать камеры видеонаблюдения. Мы долго выбирали и тестировали комплексное цифровое решение, которое будет максимально удобным для собственников помещений в наших домах», – сказал Андрей Бекелев, директор ООО «КСМ-Комфорт».