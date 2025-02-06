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МТС улучшила LTE-покрытие в десяти дачных кооперативах Пряжинского района Карелии

МТС расширила покрытие и увеличила скорости интернета 4G около озера Нижнее Падозеро в Пряжинском районе Республики Карелия. В зону улучшенного покрытия попали дачные массивы, расположенные на правом берегу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате установки нового телеком-оборудование мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с смогут пользоваться владельцы дачных участков в массивах Надежда, Ивушка, Родники, Механизатор, Прогресс, Мотор, Радиотехник, Сигнал-1, Силуэт и Просвещенец.

«У каждого жителя Карелии свое представление о «дачном сезоне». Кто-то выезжает на пригородные участки только в мае, а некоторые и зимой с удовольствием регулярно уезжают отдохнуть от городской суеты. Теперь стабильная связь и интернет на высоких скоростях доступны дачникам во всех массивах, расположенных вокруг озера Нижнее Падозеро. Сеть готова и к росту нагрузки в теплый период», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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