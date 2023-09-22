Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет в четырёх районных центрах Карелии

МТС увеличила скорость мобильного интернета в четырёх районных центрах Карелии. Средняя скорость передачи данных выросла на треть в Медвежьегорске, Кеми, Беломорске и Калевале. Это стало результатом перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE.

Мобильный интернет МТС на новых скоростях стал доступен также и в посёлке Рабочеостровск в Кемском районе, откуда туристы и паломники отправляются на Соловецкие острова, расположенные в Белом море.

Модернизация сети позволит абонентам МТС даже в часы пиковых нагрузок просматривать видео онлайн, пользоваться игровыми сервисами и получать быстрый доступ к социально значимым ресурсам с возможностью сохранения комфортной скорости передачи данных.

«В этом году МТС реализует масштабную программу модернизации и планомерно развивает сеть на всей территории Республики Карелия, чтобы местным жителям, а также туристам, которые с каждым годом все активнее проявляют интерес к Русскому Северу, был доступен быстрый мобильный интернет и качественная связь. Постоянно анализируя потребление мобильного трафика в населённых пунктах, с помощью данных Big Data, мы прогнозируем дальнейший рост нагрузки и заранее проводим работы по расширению сети», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей

Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Softline создала компанию для производства коммуникационного оборудования

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще