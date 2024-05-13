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МТС присоединила к сети 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия

Цифровая экосистема МТС подключила к своей сети еще 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам экосистемы МТС получили более пяти тыс. жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в 20 населенных пунктах с небольшим количеством жителей – от 100 до 500 человек в различных районах республики. Создание цифровой инфраструктуры поможет сельским жителям не только быть на связи и получать различные цифровые сервисы онлайн, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм.

«Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных населённых пунктов региона является социальной задачей. Жителям необходимо иметь онлайн-доступ к порталам госуслуг, медицинским и образовательным учреждениям. Многие из подключенных поселков расположены на большом расстоянии от районных центров, а некоторые в труднодоступной местности, где людям крайне важно оставаться на связи», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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