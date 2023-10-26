Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Карелии МТС ускорила мобильный интернет у одного из древнейших вулканов

МТС увеличила скорость мобильного интернета в карельском поселке Гирвас, а также на территории геологического природного парка, где расположен кратер одноименного вулкана, одного из древнейших на планете. В результате проведенных работ по модернизации оборудования и перераспределению частот средняя скорость передачи данных выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Потухший вулкан Гирвас – уникальный геологический объект и одна из ключевых природных достопримечательностей Республики Карелия. Туристы, путешествующие по региону, часто приезжают сюда, чтобы прогуляться по застывшим лавовым потокам. Во время сброса вод с местной ГЭС он превращается в водопад, превышающий по своим масштабам знаменитый Кивач.

Обновленная цифровая инфраструктура МТС позволит жителям поселка, а также многочисленным туристам комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени.

«В условиях стремительного роста популярности внутреннего туризма Карелия уже не первый год входит в топ востребованных направлений. По данным Big Data МТС мы видим, что северная природа и достопримечательности нашего края привлекают все больше туристов не только из соседних регионов, но и из более отдаленных. В связи с этим мы прогнозируем нагрузку на существующую инфраструктуру и заранее проводим работы по увеличению пропускной способности сети. Это не только способствует росту туристической привлекательности региона, но и позволяет местным жителям не испытывать цифровой дискомфорт в связи растущим трафиком», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Особенности национального импортозамещения: разбираем типичные проблемы (часть 3)
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G

Власти выписали операторам связи втрое больше штрафов, чем год назад

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще