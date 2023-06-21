Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС прокачала сеть у знаменитого равнинного водопада «Кивач» в Карелии

МТС модернизировала сеть LTE на территории заповедника «Кивач» в Республике Карелия. В результате средняя скорость мобильного интернета в районе известнейшего водопада Карелии увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных работ выросла скорость мобильного интернета и увеличилась территория покрытия сети 4G от МТС в заповеднике Кивач, где находится одноименный равнинный водопад, второй по высоте в Европе. Теперь туристы смогут в онлайне демонстрировать видео с бурлящими водными потоками и чарующими природными пейзажами. Благодаря «дальнобойному» мобильному интернету посетители заповедника смогут при необходимости воспользоваться навигатором или аудиогидом, а также быстро загружать данные из сети на свой смартфон, если потребуется какая-либо справочная информация, ведь на территории можно найти все виды карельских ландшафтов и почти все разнообразие флоры и фауны региона. Именно поэтому «Кивач» называют Карелией в миниатюре.

«Мы понимаем, какую важную роль играет туризм для Республики Карелия, поэтому уделяем особое внимание обеспечению качественной связью достопримечательностей. Кивач – это, своего рода, «место силы» нашего региона. Здесь удивительная природа, которую хочется хоть как-то передать на снимках. К новому туристическому сезону мы провели работы по расширению сети 4G, чтобы у гостей заповедника была возможность пользоваться привычными цифровыми сервисами», - отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Ранее к летнему туристическому сезону МТС провела модернизацию сети LTE на Валааме. В результате средняя скорость мобильного интернета на территории главной достопримечательности Ладожского озера выросла на 25%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще