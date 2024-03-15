МТС прокачала сеть в поселках вблизи Петрозаводска

МТС увеличила ёмкость и пропускную способность сети в нескольких посёлках Прионежского района Карелии за счёт расширения частот 4G. Проведённые работы позволили обеспечить качественное покрытие LTE в селе Деревянное, посёлках Деревянка и Пухта, а также в деревне Педасельга.

Технические специалисты МТС провели работы по замене оборудования, задействовав диапазон LTE 900 для передачи данных, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи. Теперь более трёх тысяч местных жителей, а также многочисленные владельцы дач в Прионежском районе, смогут пользоваться мобильным интернетом даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«Обеспечение жителей Республики качественной и бесперебойной связью, независимо от сезона, - наша основная задача. Каждую весну мы наблюдаем, как стремительно растёт трафик в пригороде, поэтому стараемся заблаговременно проводить необходимые работы по модернизации сети, чтобы петрозаводчане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.