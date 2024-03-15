Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала сеть в поселках вблизи Петрозаводска

МТС увеличила ёмкость и пропускную способность сети в нескольких посёлках Прионежского района Карелии за счёт расширения частот 4G. Проведённые работы позволили обеспечить качественное покрытие LTE в селе Деревянное, посёлках Деревянка и Пухта, а также в деревне Педасельга.

Технические специалисты МТС провели работы по замене оборудования, задействовав диапазон LTE 900 для передачи данных, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи. Теперь более трёх тысяч местных жителей, а также многочисленные владельцы дач в Прионежском районе, смогут пользоваться мобильным интернетом даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«Обеспечение жителей Республики качественной и бесперебойной связью, независимо от сезона, - наша основная задача. Каждую весну мы наблюдаем, как стремительно растёт трафик в пригороде, поэтому стараемся заблаговременно проводить необходимые работы по модернизации сети, чтобы петрозаводчане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Власти сэкономили 7 миллиардов на высвобождении частот для 5G, поскольку у военных нет согласия с гражданскими

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

России обещан рост скорости интернета в 100 раз

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще