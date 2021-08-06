В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины

«Сегежа групп» сообщила о запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учёта и контроля вывозки древесины. Так, на новую систему диспетчеризации лесозаготовительного предприятия АСД «Сегежа лес» полностью переведено ЛПК «Кипелово» в Вологодской области.

«Сегежа лес» позволяет нам в режиме реального времени отслеживать параметры эксплуатации и расхода топлива более 250 лесовозных и лесозаготовительных машин. Проведена полная оцифровка цепочки перемещения лесопродукции – от лесной декларации до клиента. Движение горюче-смазочных материалов, от закупки до списания, также находится под постоянным контролем», – сказал директор по производству ЛПК «Кипелово» Константин Доронин.

Наряду с Вологодской областью проект масштабируется на все лесозаготовительные филиалы компании в Республике Карелия, Красноярском крае, в Архангельской и Кировской областях. Работы по оснащению техники и объектов системами спутникового мониторинга и контроля топлива АСД «Сегежа лес» в регионах присутствия находятся в завершающей стадии.

«Это один из самых масштабных проектов компании по цифровизации бизнес-процессов. В Вологде мы уже видим хороший экономический эффект от внедрения системы диспетчеризации, делающей прозрачной всю работу лесозаготовительных подразделений. До конца сентября датчиками будет оборудована вся лесозаготовительная и лесовозная техника компании. Это новый этап развития ключевого направления нашего бизнеса», – сказал вице-президент Segezha Group, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка» Евгений Баталов.

Благодаря АСД «Сегежа лес» будет значительно упрощена процедура оформления документации. На каждом КПП, закрывающем выезд из лесфонда, созданы автоматизированные рабочие места (АРМ), с помощью которых АРМ-контролеры ведут электронный документооборот (ранее документы выписывались вручную). Теперь контролер фотографирует лесовоз на планшет, выбирает из справочника номенклатуры продукцию, делянку отгрузки, точку доставки и вносит обмеры. АРМ автоматически считает общий объем древесины и формирует пакет документов. Одновременно все данные уходят в единый диспетчерский центр. Автоматизация процессов значительно экономит время, предотвращая простои при ожидании сопроводительных документов.