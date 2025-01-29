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«МегаФон» прокачал мобильный интернет в большинстве районов Карелии

Жители 29 малых населённых пунктов в 12 районах республики теперь могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 150 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» построили в регионе новые базовые станции и модернизировали более 80 существующих.

В Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге, Олонце, Медвежьегорске и 12 малых населённых пунктах специалисты оператора установили дополнительное телекоммуникационное оборудование. Благодаря этому расширилась зона покрытия ранее построенных базовых станций. Также в Карелии «МегаФон» продолжает программу рефарминга, в результате которой сетям четвёртого поколения в Петрозаводске, Медвежьегорске и 17 небольших поселениях передана частота 2100 МГц. Она может обслужить большее число абонентов и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%.

«Рефарминг — эффективное за счёт перераспределения частот сотового сигнала техническое решение для наращивания ёмкости сети, что особенно актуально для популярных туристических локаций и городских кварталов. Так, только в Петрозаводске с октября по декабрь мы выполнили рефарминг более 50 базовых станций. Это значительно расширило географию использования технологии VoLTE — благодаря ей наши клиенты могут одновременно быть онлайн и звонить друг другу», — сказал Павел Серяков, директор «МегаФона» в Республике Карелия.

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Кроме того, инженеры «МегаФона» построили базовые станции в микрорайонах «Телецентр» и «Посёлок Онегзавода», а также в новых жилых комплексах на набережной Варкауса в Петрозаводске. Телеком-инфраструктура работает на частотах от 900 до 2600 МГц, что позволяет увеличить ёмкость сети в плотной жилой застройке. Новые базовые станции появились в популярном среди туристов селе Пяльма и в Беломорске. В нём устойчивый LTE-сигнал охватил железнодорожный вокзал, городской стадион и парк им. Пашкова. За первую рабочую неделю января интернет-трафик в местах запуска нового оборудования вырос в среднем на 10%, а на набережной Варкауса — более чем в 2 раза.

В результате выполненных работ, скорость и покрытие мобильного интернета значительно улучшились в Пудожском, Олонецком, Пряжинском Прионежском, Сортавальском, Питкярантском, Суоярвском, Кемском, Калевальском, Кондопожском, Медвежьегорском и Лахденпохском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске.

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