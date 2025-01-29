Серяков Павел
|29.01.2025
|«МегаФон» прокачал мобильный интернет в большинстве районов Карелии 1
|20.02.2024
|«МегаФон» покрыл связью 8 тыс. километров дорог Карелии 1
|22.06.2023
|«Мегафон» в Карелии: в Олонце взлетел LTE 1
|26.04.2023
|«Мегафон» запустил 4G в карельском поселке Тиурула 1
Серяков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8847 3
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
|Россия - СЗФО - Карелия Республика 676 3
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
|Земля - планета Солнечной системы 10379 1
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