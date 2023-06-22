«Мегафон» в Карелии: в Олонце взлетел LTE

Технические специалисты компании модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру в городе Олонец, население которого составляет более 7 тыс. человек. Проведенные работы предоставили местным жителям доступ к более высоким скоростям мобильного интернета и к улучшенному качеству голосовых сервисов. По данным аналитиков компании, в результате апгрейда оборудования скорости передачи данных выросли в 2 раза. Об этом CNews сообщили представители компании "Мегафон".

Высокого роста скорости удалось достичь благодаря программе рефарминга - перевода частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE. Процедура была проведена в диапазоне 2100 МГц и позволила без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром, в результате чего повысилось качество мобильной сети, и перераспределилась нагрузка между базовыми станциями. Теперь абоненты компании не только в черте города, но и на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола», а также вблизи рек Олонка и Мегрега могут получать качественные услуги связи даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Трафик передачи данных в сети "Мегафона" в Республике Карелии постоянно растет. Мы отмечаем, что в обиход наших абонентов все чаще стали входить различные веб-сервисы для шопинга, доставки продуктов, обучения, получения социальных услуг. Растущая нагрузка обязывает нас оперативно отслеживать изменения на сети и быстро на них реагировать – строить новые объекты связи или модернизировать существующие, чтобы наши абоненты в регионе по-прежнему получали качественные услуги связи и могли без перебоев смотреть видео в высоком качестве, общаться с близкими по видеосвязи и вести онлайн-трансляции», - сказал директор «Мегафона» в Республике Карелии Павел Серяков.

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«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.