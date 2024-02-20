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«МегаФон» покрыл связью 8 тыс. километров дорог Карелии

«МегаФон» провел масштабные работы по увеличению зоны покрытия сети на дорогах Республики и первым из операторов связи обеспечил их дополнительным слоем низкочастотного диапазона LTE. Всего было модернизировано и установлено около 200 базовых станций, расположенных вдоль автотрасс. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С учетом особенностей распределения мобильной связи на территории Республики Карелия, которые связаны с особенностями рельефа региона - чередование холмов и гряд различной высоты с озерами и узкими речными долинами, - специалисты разместили дополнительное оборудование на существующих объектах связи, усилив тем самым качество сигнала в смартфонах абонентов.

Местные жители, гости региона и те, многочисленные туристы, которые используют дороги Карелии для транзита или путешествий, могут не только звонить родным и близким, но и активно пользоваться навигатором, слушать онлайн-радио, использовать любые цифровые ресурсы на скорости 4G, не боясь, что связь прервется.

Также LTE-модернизация расширила для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса Voice over LTE подтверждают данные «МегаФона» — более 55% разговоров в Карелии совершаются на сетях четвертого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Наши специалисты провели большую работу для устранения «белых пятен» на мобильной карте республики. После того, как Карелия превратилась в важнейшее место притяжения россиян, ее транспортные артерии стали одним из основных фокусов внимания наших инженеров связи. Однако мы не прекращали улучшать качество связи и в небольших населенных пунктах Республики. Так, например, местные жители поселков Хелюля, Тиурула, Лумиваара, Терву и других теперь могут пользоваться скоростным интернетом со скоростью до 30 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» по Республике Карелия Павел Серяков.

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Цифровизация

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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