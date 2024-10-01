Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Российских владельцев iPhone в обозримом будущем начнут отключать от приложения «Сбербанк Онлайн». Коснется это только тех, кто пользуется устаревшими версиями утилиты, но таких, вероятно, много, потому что обновиться через App Store нельзя – Apple безжалостно удаляет приложения Сбербанка.

Дорогу новым версиям

«Сбербанк Онлайн», официальное фирменное мобильное приложение Сбербанка, в скором будущем перестанет работать на iPhone россиян. Сбербанк сам отключит его, но не на всех устройствах Apple.

Возможность пользоваться утилитой потеряют те россияне, на чьих iPhone до сих пор стоит «Сбербанк Онлайн» версии 12.15 или 14.3. Это устаревшие сборки, что и вынуждает банк отказаться от них. Но что конкретно с ними не так, раз нужно поскорее избавиться от них, в банке не уточнили.

Редакция CNews направила в Сбербанк запрос о причинах отказа от этих сборок и ожидает ответа. Также были переданы вопросы о количестве пользователей этих версий и о точных сроках их отключения.

Наипростейшая проблема с наисложнейшими решениями

Для владельцев iPhone отключение старых версий «Сбербанк Онлайн» может привести к многочисленным трудностям, потому что у них нет возможности в два клика обновить эту утилиту в App Store. Сбербанк с весны 2022 г. находится под санкциями Запада, и Apple удаляет все его приложения из своего каталога, даже те, которые он для конспирации выпускал под другими названиями, и которые на первый взгляд с ним никак не связаны. К слову, о том, будут ли они тоже отключены, в Сбербанке не говорят.

Сбербанк Отсутствие возможности обновить приложение Сбербанка касается только владельцев iPhone. Пользователи Android от этого защищены

Google тоже удаляет приложения Сбербанка из Google Play, но владельцев Android-смартфонов это совершенно не беспокоит, потому что Android, в отличие от iOS, поддерживает установку приложений из сторонних магазинов и даже прямо из АРК-дистрибутивов. Можно установить «Сбербанк Онлайн», например, с сайта Сбербанка или из отечественного каталога RuStore, а дальше оно будет обновляться автоматически.

Российские власти хотят заставить Apple внедрить в iOS поддержку сторонних магазинов. Для этого у них уже есть несколько законопроектов, но ни один из них к моменту выхода материала законом стать не успел.

Как же быть

Наиболее простой способ всегда работать в актуальной версии «Сбербанк Онлайн» – это отказаться от iPhone и перейти на Android-смартфон любой понравившейся модели или марки. Также в iOS есть развитая поддержка веб-приложений, а у Сбербанка есть точная копия своей фирменной утилиты, открывающейся прямо в браузере. Это действительно панацея – достаточно иметь на iPhone любой современный браузер, и все возможности «Сбербанк Онлайн» будут доступны всегда и везде – был бы только доступ в интернет.

Но Apple и тут попыталась подложить свинью россиянам. В начале 2024 г. она отключила поддержку веб-приложений в одной из новых ревизий iOS, но, столкнувшись с негодованием пользователей, пока что вернула ее обратно.

Альтернативные пути решения

Apple позиционирует iOS как суперзакрытую систему, однако лазеек и багов в ней довольно много. Это позволяет устанавливать на iPhone приложения, фактически минуя App Store. Еще в конце 2022 г. Сбербанк запустил услугу установки «Сбербанк Онлайн» в своих отделениях на iPhone клиентов. Услуга бесплатная – достаточно дойти до ближайшего офиса Сбербанка в своем населенном пункте и обратиться к любому из менеджеров.

Если дойти до офиса нет возможности, то опционально можно вызвать выездного менеджера на дом. CNews писал, что теперь у Сбербанка есть и такая услуга – она доступна с марта 2024 г.

К моменту выхода материала платить за вызов и работу выездного менеджера Сбербанка не требовалось. Однако воспользоваться его услугами смогут далеко не все жители России – банк предоставляет этот сервис лишь приблизительно в 300 населенных пунктах, преимущественно, в наиболее крупных, хотя тоже не во всех. Например, на начало января 2023 г. в Камышине Волгоградской области проживало около 106 тыс. человек, но ни один из них, находясь в своем городе, вызвать менеджера для установки «Сбербанк Онлайн» на свой iPhone не сможет. В то же время в Новом Уренгое с точно таким же населением услуга вызова менеджера Сбербанка на дом доступна.



