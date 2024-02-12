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Онлайн-школа «Тетрика» перевела телемаркетинг на Naumen Contact Center SaaS

Онлайн-школа «Тетрика» перевела исходящий телемаркетинг на облачное решение Naumen Contact Center SaaS. Новое решение заменило виртуальную АТС UIS и позволило эффективно обрабатывать 500 тыс. ежемесячных звонков.

Naumen Contact Center SaaS в Тетрике позволяет делать холодные и горячие обзвоны учеников, допродавать курсы через привлечение новых клиентов и зарегистрированных пользователей. Контакты для обзвонов поступают из различных каналов — рекламной сети «Яндекса», VK, чата на сайте, Telegram, e-mail. Благодаря интеграции с CRM задания на обзвон автоматически загружаются в систему.

Кроме исходящего телемаркетинга, с помощью Naumen Contact Center SaaS обрабатываются входящие звонки, связанные с записью на пробные уроки, выбором обучающих программ, работой образовательной платформы. В решении настроены автоинформаторы и подсистема для оценки качества обслуживания.

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С помощью Naumen Contact Center SaaS 100 операторов контакт-центра ежемесячно обрабатывают около 500 тыс. звонков, обзванивая потенциальных клиентов и принимая входящие звонки. Из них порядка 480 тыс. звонков — исходящие коммуникации с текущими и потенциальными студентами онлайн-школы.

Павел Петин, директор департамента продаж «Тетрика», сказал: «В 2023 г. детское онлайн-обучение по темпам роста опередило дополнительное профессиональное образование взрослых, в результате чего их доли в общем объеме примерно сравнялись. В такой ситуации EdTech-компании, специализирующейся на детском образовании, нужно быть готовой к быстрому масштабированию контакт-центра. Именно это позволяет безболезненно сделать платформа Naumen Contact Center SaaS».

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