Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании

Sk Capital запустил новый фонд, объединивший капитал институциональных и крупных частных инвесторов, заинтересованных заработать на росте российской индустрии ИТ-технологий. Инвестирование будет осуществляться с учетом накопленного опыта Sk Capital, который управляет венчурными фондами на российском рынке с 2017 г. За это время командой фонда было профинансировано более 10 компаний, среди которых Maximum Education, Roistat, Ivideon, а из трех инвестиций уже были осуществлены успешные выходы. Об этом CNews сообщили представители Sk Capital.

Объем нового фонда составил 4 млрд руб., а размер инвестиций в один проект будет колебаться от 50 до 500 млн рублей. Фонд будет фокусироваться преимущественно на продуктовых ИТ-компаниях с выручкой от 25 млн руб. и выше с потенциалом занять лидирующие позиции в своих сегментах российского ИТ-рынка. Приоритет будет отдан командам основателей с опытом реализации успешных бизнес-проектов и экспертизой в целевых индустриях.

«Российский рынок венчурных инвестиций упал минимум в три раза по количеству сделок с начала СВО. При этом технологическим бизнесам, которые видят Россию основным рынком, нужны ресурсы для развития продукта. В текущей ситуации мы и наши инвесторы видим растущий спрос на институциональный венчурный капитал. Одновременно с этим успешные IPO/SPO технологических компаний на бирже создают у инвесторов ожидание того, что можно хорошо заработать "вдолгую", если сделать правильные ставки и расти вместе с проектом 5-7 лет», — сказал глава венчурного бизнеса Sk Capital Павел Морозов.

«Наша цель — сформировать сбалансированный портфель из 10-15 компаний. И наш многолетний опыт управления венчурными фондами и реалии рынка говорят о том, что для этого необходимо быть гибкими в выборе направлений и стадий для инвестиций. С новым фондом и длинным инвестиционным горизонтом расширяются наши возможности как для поддержки стартапов на всем пути от привлечения первых инвестиций до возможной продажи бизнеса, так и для предоставления ликвидности более крупным компаниям перед IPO», — сказал управляющий партнер ИТ фонда Sk Capital Александр Чайкин.

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Sk Capital — инвестиционная платформа по управлению VC&PE фондами, построению технологических лидеров и привлечению финансирования для быстрорастущих компаний. Sk Capital инвестирует в системно значимые технологические вертикали от VC стадии до pre-IPO. Команда Sk Capital обладает 15-летним практическим опытом управления VC&PE фондами с объемом закрытых сделок более $1 млрд и историей успешных выходов из активов через M&A и IPO в России и за рубежом.