Чайкин Александр


СОБЫТИЯ


01.11.2025 Ivideon выкупил долю Sk Capital, завершив инвестиционное партнерство сторон 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 1
27.11.2023 Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании 1
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чайкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3517 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4454 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 94 1
ESET - ESET Software 1146 1
Roistat 13 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 43 2
Maximum Education 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 1
Автодом - АВТОDOM 30 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 286 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72152 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2004 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7709 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31210 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
Лобанов Андрей 4 1
Морозов Павел 27 1
Спиридонов Максим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 155278 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18035 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3202 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18428 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17256 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6616 1
Английский язык 6850 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50872 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31533 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 22 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 796 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7290 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2051 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5461 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2243 1
Ведомости 1194 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2123 1
Forbes - Форбс 902 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 69 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397152, в очереди разбора - 732568.
Создано именных указателей - 185096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

