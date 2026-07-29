«VK Реклама» добавила анализ качества лидов

Рекламодателям стала доступна бета-версия новой функциональности, которая позволяет определять бизнес-ценность лидов в «VK Рекламе» без сверки данных вручную и перехода в сторонние сервисы. Об этом CNews сообщил представитель VK.

«VK Реклама» принимает обратную связь из CRM и Calltracking рекламодателя через интеграцию с сервисами для маркетинговой аналитики Albato, Webjack, Calltouch, Roistat. Статусы лидов отображаются в отчетах кабинета. Благодаря этому, рекламодатели могут отслеживать заявки из лид-форм, которые принесли бизнесу реальную ценность: например, сколько пользователей дошло до оформления сделки и какое количество из них оставили заявку или записались на услугу.

Функциональность будет актуальна рекламодателям, занятым в сферах бизнеса с длинным циклом сделки и необходимостью квалификации лида вручную, например недвижимость, авто, финансы и страхование и другие.