PromoAge - Промоэйдж - Коммуникационное агентство

PromoAge — это коммуникационное агентство. Взаимодействует с компаниями из сферы информационных технологий. Среди них — Yandex (разработчик поисковой платформы и рекламных технологий), 1С-Битрикс (поставщик решений для создания и управления интернет-магазинами), Retail Rocket (платформа персонализации и ретаргетинга), Mindbox (система маркетинговой автоматизации), Roistat (сервис аналитики и визуализации данных), SendPulse (инструмент для email- и мессенджер-маркетинга), Data Insight (провайдер решений для работы с данными и аналитикой), Admitad (платформа партнёрского маркетинга), MyTarget (рекламная платформа VK), а также RTB House (специалист в области ретаргетинга на основе искусственного интеллекта). Эти компании участвовали в проектах, связанных с цифровизацией и автоматизацией маркетинговых процессов, в которых задействовано агентство PromoAge.

Среди компаний, конкурирующих с PromoAge на рынке коммуникационных и digital-агентств, можно выделить следующие: