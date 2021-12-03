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PromoAge Промоэйдж Коммуникационное агентство
PromoAge — это коммуникационное агентство. Взаимодействует с компаниями из сферы информационных технологий. Среди них — Yandex (разработчик поисковой платформы и рекламных технологий), 1С-Битрикс (поставщик решений для создания и управления интернет-магазинами), Retail Rocket (платформа персонализации и ретаргетинга), Mindbox (система маркетинговой автоматизации), Roistat (сервис аналитики и визуализации данных), SendPulse (инструмент для email- и мессенджер-маркетинга), Data Insight (провайдер решений для работы с данными и аналитикой), Admitad (платформа партнёрского маркетинга), MyTarget (рекламная платформа VK), а также RTB House (специалист в области ретаргетинга на основе искусственного интеллекта). Эти компании участвовали в проектах, связанных с цифровизацией и автоматизацией маркетинговых процессов, в которых задействовано агентство PromoAge.
Среди компаний, конкурирующих с PromoAge на рынке коммуникационных и digital-агентств, можно выделить следующие:
- MediaCom
- Dentsu
- Wavemaker
- Ostrovsky&Partners
- RED
- iConText
- AdIndex
- MGID
- Digital-агентство «Арт»
- WebPromoExperts
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.12.2021
|В поиске «Яндекса» появилась рекламная галерея с товарами 1
PromoAge и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9052 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
|1С-Битрикс - Bitrix 663 1
|Mindbox - Майндбокс 30 1
|Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
|Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 18 1
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