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PromoAge Промоэйдж Коммуникационное агентство

PromoAge - Промоэйдж - Коммуникационное агентство

PromoAge — это коммуникационное агентство. Взаимодействует с компаниями из сферы информационных технологий. Среди них — Yandex (разработчик поисковой платформы и рекламных технологий), 1С-Битрикс (поставщик решений для создания и управления интернет-магазинами), Retail Rocket (платформа персонализации и ретаргетинга), Mindbox (система маркетинговой автоматизации), Roistat (сервис аналитики и визуализации данных), SendPulse (инструмент для email- и мессенджер-маркетинга), Data Insight (провайдер решений для работы с данными и аналитикой), Admitad (платформа партнёрского маркетинга), MyTarget (рекламная платформа VK), а также RTB House (специалист в области ретаргетинга на основе искусственного интеллекта). Эти компании участвовали в проектах, связанных с цифровизацией и автоматизацией маркетинговых процессов, в которых задействовано агентство PromoAge.

Среди компаний, конкурирующих с PromoAge на рынке коммуникационных и digital-агентств, можно выделить следующие:

  1. MediaCom
  2. Dentsu
  3. Wavemaker
  4. Ostrovsky&Partners
  5. RED
  6. iConText
  7. AdIndex
  8. MGID
  9. Digital-агентство «Арт»
  10. WebPromoExperts

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.12.2021 В поиске «Яндекса» появилась рекламная галерея с товарами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

PromoAge и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9052 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
Mindbox - Майндбокс 30 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 18 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5668 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5300 1
Лейзерович Вера 6 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6092 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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