eLama открывает бесплатный доступ к Roistat в маркетплейсе инструментов для бизнеса

Платформа сквозной аналитики и оптимизации рекламы Roistat теперь доступна бесплатно в маркетплейсе eLama. Новый инструмент поможет компаниям сократить расходы на рекламу и увеличить прибыльность бизнеса: оценивать его эффективность по более чем 40 показателям аналитики, работать с клиентской базой, отслеживать источники заявок и получать больше лидов. Об этом CNews сообщили представители eLama.

Маркетплейс инструментов eLama — это площадка, где собраны более 55 цифровых инструментов и сервисов для автоматизации работы с рекламой и аналитикой. Обычно эти продукты платные, но для пользователей eLama они доступны бесплатно и могут помочь сэкономить более 2 млн руб. в год.

бизнес

С помощью платформы Roistat можно связать данные о трафике с информацией о пользователях из CRM-системы, а также с данными о звонках, email и формах обратной связи. Это позволяет бизнесу проследить весь путь клиента — от клика до покупки — и принимать решения на основе точных статистических данных. Roistat стал доступен всем пользователям eLama на тарифе «Базовый», что позволит сэкономить 358 200 руб. в год. При необходимости можно перейти на расширенный тариф с дополнительными скидками.

«Мы регулярно собираем обратную связь от пользователей eLama и учитываем их пожелания при развитии маркетплейса. Один из самых частых запросов — добавить Roistat. Инструмент дает возможность отслеживать ключевые бизнес-показатели на основе данных и принимать правильные решения для увеличения ROI маркетинга», — сказала Ольга Гордиенко, менеджер продукта AdTech-направления в eLama.

