Danycom.Mobile доставит SIM-карту заказным письмом «Почты России»

Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, расширил список способов доставки SIM-карт. Теперь абонент может получить их заказным письмом «Почты России». Ориентировочный срок доставки – 10 рабочих дней.

Выбрать доставку заказным письмом абонент может на сайте оператора в разделе «Подключиться онлайн» либо при замене SIM-карты. После передачи заказа почтовому агенту письму будет присвоен трек-номер, по которому получатель сможет отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении «Почты России». Получить заказ можно будет, не дожидаясь доставки извещения на указанный адрес. Стоимость услуги – 120 руб.

«Доставка SIM-карты заказным письмом – это альтернатива традиционному способу получения "Почтой России". Она осуществляется во всех регионах присутствия компании. Кроме того, клиент получает дополнительную возможность отслеживать движение заказа по трек-номеру при сокращенном сроке доставки заказа», – сказала директор департамента по развитию и управлению сервисами ГК Danycom Мария Алпатова.

Кроме получения SIM-карты заказным письмом, абоненту доступна бесплатная доставка «Почтой России», курьерской службой до двери за 280 руб., либо в постамат за 150 руб.