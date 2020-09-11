«Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным

Компания потеряла несколько миллионов и получила удар по деловой репутации

ООО «Дэни Колл», операционная структура мобильного оператора Danycom.Mobile и агрегатора СМС-рассылок, подало иск в Арбитражный суд Москвы к Московской бирже, следует из записи в картотеке судебных дел от 3 сентября 2020 г. Danycom.Mobile — виртуальный мобильный оператор, получивший широкую известность из-за своих полностью бесплатных тарифов, которые он предоставлял вплоть до августа 2020 г.

Как пишет «Коммерсант», компания понесла многомиллионные убытки и испытала удар по деловой репутации из-за того, что биржа 30 июля 2020 г. включила ее облигации в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР). В компании утверждают, что оснований для перевода ее бумаг в сектор ПИР не было, в письме от биржи они также не были названы. В суде компания будет добиваться исключения бумаг из сектора ПИР.

Аналитики считают, что биржа руководствовалась рядом формальных критериев, среди которых значительный размер требований по незавершенным исполнительным производствам и судебным решениям, где компания выступает в качестве ответчика. В картотеке судебных дел указано, что с мая 2020 г. компания ООО «Дэни Колл» предъявила 20 исков к различным компаниям и трижды выступала в роли ответчика сама.

В середине августа 2020 г. CNews писал о том, что МТС и «Мегафон» обратились в столичный Арбитражный суд с исками о взыскании с Danycom.Mobile долгов. Компания МТС требовала 383,9 млн руб., а «Мегафон» – 933,9 млн руб. Иск МТС затрагивал межоператорские расчеты, имеющие отношение к маршрутизации интернет-трафика. «Мегафон» через свою «дочку» АО «Мегалабс» взыскивал с Danycom.Mobile деньги по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети оператора.

О возможном намерении в ближайшее время подать в суд на Danycom.Mobile недавно заявила компания Tele 2, MVNO-партнер (англ. full mobile virtual network operator, комплексный оператор мобильной виртуальной сети) компании с 2017 г.

В сентябре 2020 г. Danycom.Mobile объявил о смене хост-оператора, обвинив Tele2 в некорректных финансовых расчетах, требованиях оплаты за неоказанные услуги, а также некорректной работе в некоторых российских регионах. В Tele2, в свою очередь, заявили о систематических нарушениях контрактных обязательств со стороны Danycom. Mobile и наличии больших долгов.

«Коммерсант» пишет со ссылкой на Константина Бушуева, главного инвестиционного стратега компании «Открытый Брокер», что по иску к Московской бирже компания вряд ли сможет решить дело в суде, тем более что у ЦБ есть претензии к компаниям, входящим в группу Danycom. 10 августа 2020 г. ЦБ ограничил деятельность входящей в нее инвесткомпании «Стрим», запретив ей проведение части операций с активами клиентов до февраля 2021 г.

Эксперты отмечают, что подобные иски к бирже возникают редко, обычно все разногласия решаются в досудебном порядке. Исход дела в суде будет зависеть от того, могла ли биржа нарушить собственные правила о критериях отнесения бумаг к сектору ПИР.

Сложные отношения с контрагентами

В активе Danycom.Mobile до 13 августа 2020 г. были полностью бесплатные тарифы, абоненты которых могли пользоваться ограниченным объемом веб-трафика в обмен на получение пяти рекламных SMS в сутки. С 13 августа 2020 г. подключение к таким тарифам составило от 500 до 1000 руб. в зависимости от их условий. Подавляющее большинство клиентов -потребителей услуг связи отказались от пересмотра коммерческих условий в связи с экономической ситуацией, вызванной ограничениями, наложенными на различные бизнесы в результате с ситуацией с Covid.

«Некоторые из них заморозили партнерские процессы; некоторые пересмотрели процедуры взаимодействия, учитывая в первую очередь свои интересы; некоторые приостановили или перенесли на более поздний срок выплаты по контрактам», — пояснили в пресс-службе Danycom «РБК». В итоге у клиентов - потребителей трафика, накопились неисполненные финансовые обязательства и просрочка платежей за оказанные услуги перед ООО «Дэни Колл». Вследствие этого оператор предъявил иски к контрагентам, по которым сформировалась задолженность за оказанные услуги и просроченные обязательства. По данным компании, общая сумма требований составляла около 2 млрд рублей.

До августа 2020 г. «Дэни колл» тоже пытается взыскать долги со своих контрагентов. Среди них есть строительные, финансовые и мебельные компании, а также операторы SMS-рассылок. К примеру, 9 июля 2020 г. в Арбитражный суд Краснодарского края «Дэни колл» подала иск против ООО «Мебельлайн» (номер дела А32-27129/2020). Итоговые суммы взысканий по всем искам исчисляются десятками и сотнями миллионов руб.

Подробности о компании Danycom.Mobile

ООО «Дэни Колл» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Головной компанией указано ПАО «Дэникомо Групп». Юрлица входят в ГК Danycom — международный телекоммуникационный холдинг.

В апреле 2020 г. группа Danycom объявила финансовые итоги 2019 финансового года. Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. выручка группы Danycom от деятельности в России и за рубежом за 2019 г. составила 37,9 млрд руб., что на 7,7 млрд руб. больше аналогичного периода 2018 г.

Основной доход группы был получен от A2P-сервисов (application-to-person, CPA, digital). Доход от услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора Danycom.Mobile, интерконнект) увеличился в 1,7 раза и составил 23,3 млн руб.

Себестоимость составила 33,7 млрд руб., основная часть которых – расходы на ИТ. Прибыль до налогообложения превысила 3,07 млрд руб., чистая прибыль достигла 3,03 млрд руб.