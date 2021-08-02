«Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2

Претензии против претензий

Компания «Дэникомо групп», владеющая «бесплатным сотовым оператором» Danycom.Mobile (оператором с линейкой бесплатных тарифов), обратилась с судебным иском на 6,2 млрд руб. к компании «Мегафон», ее дочернему образованию «Мегалабс», а также на на 1,7 млрд руб. к компании МТС и ООО «СМС трафик». Первым об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Как сообщал CNews в начале сентября 2020 г., виртуальный оператор Danycom.Mobile (оператор, который оказывает услуги с помощью чужой инфраструктуры), который входит в группу Danycom, по истечении договора с Tele2 сообщил о планах смены хост-оператора, однако имени будущего партнера тогда не сообщил. Позже выяснилось, что компании «Мегалабс» и МТС подали к «Дэни колл», головной компании оператора Danycom, судебные иски на сумму 934 млн и 384 млн руб., соответственно. По данным «Коммерсанта», иски успешно прошли ряд судебных инстанций, и в дополнение к ним добавился иск на более чем 500 млн руб., которые «Дэни колл» потребовала компания «СМС трафик».

Сейчас в отношении «Дэникомо Групп», которая является материнской компанией ООО «Дэни колл», владеющей виртуальным оператором Danycom, возбуждено дело о банкротстве – как и собственно в отношении «Дэни колл». В пресс-службе МТС заявили «Коммерсанту», что встречный иск на основе «заведомо необоснованных требований» может быть попыткой затянуть процедуру банкротства. В «Мегафоне» от комментариев изданию отказались, в «Дэни колл» и «СМС трафике» на запрос не ответили.

Источники на телеком-рынке, опрошенные «Коммерсантом», назвали иски «Дэникомо групп» «абсурдными», а их подачу связали с попыткой продемонстрировать суду возможности компании получить деньги для выплаты задолженностей.

Начиналось все неплохо

В сентябре 2020 г. CNews сообщил о том, что в Danycom.Mobile назвали основной причиной отказа от партнерства с Tele2 «некорректные финансовые расчеты по операционным затратам», требование оплаты за фактически неоказанные услуги, а также некорректную работу сети хост-оператора в некоторых регионах.

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В свою очередь, в пресс-службе Tele2 рассказали CNews о том, что Danycom.Mobile «систематически нарушал и нарушает контрактные обязательств в части платы за работу на сетях Tele2». По словам представителей оператора, Danycom якобы «не раз предоставлялись отсрочки по регулярным платежам, причем у него были задолженности по платежам за трафик не только за 2020, но и за 2019 г.». По оценке Tele2, размер абонентской базы Danycom за все время партнерства не превысил 100 тыс. абонентов.

Как в сентябре 2020 г. рассказали CNews в Tele2, на базе собственной сети оператора на тот момент работало порядка 20 партнеров, включая всех имевшихся на рынке то время банковских операторов, включая «Тинькофф мобайл», «Сбер мобайл» и «ВТБ мобайл». По данным самой Tele2, совокупная абонентская база ее MVNO-партнеров по итогам 2019 г. превысила 3,75 млн и продолжала расти.

Отношения Danycom.Mobile с МТС испортились примерно в это же время. Так, в середине августа 2020 г. CNews сообщил о том, что сразу два представителя «большой четверки» – МТС и «Мегафон», обратились в Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании с Danycom долга. На тот момент МТС требовала с виртуального оператора 383,9 млн руб. «Мегафон» требовал более серьезную сумму, 933,9 млн руб.

В иске МТС, как сообщал сообщал CNews, затрагивался вопрос расчетов между операторами, при этом речь шла о маршрутизации интернет-трафика. В то же время «Мегафон» через свое «дочернее предприятие АО «Мегалабс» пытался взыскать с Danycom деньги по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети оператора.

Что представляет из себя Danycom.Mobile

Виртуальный оператор (MVNO) Danycom.Mobile, базировавшийся на физической ИТ-инфраструктуре оператора Tele2 из «большой четверки» российских операторов (наряду с МТС, «Билайном» и «Мегафоном», начал работу в тестовом режиме в декабре 2017 г. Там, где у Tele2 не было покрытия, оператор пользовался сетями партнеров.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дэни колл» было зарегистрировано в Краснодаре в конце декабря 2014 г. с уставным капиталом 452,25 млн руб. Генеральный директор – Екатерина Шмырина. 100-процентной долей в компании владеет ПАО «Дэникомо групп». «Дэни Колл» управляет виртуальным оператором Danycom.Mobile, который входит в ГК Danycom наряду с СМС-агрегатором Danycomo и инвесткомпанией «Стрим».

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АО «Дэником» тоже зарегистрировано в Краснодаре, но дата регистрации другая – 4 июня 2018 г. Уставный капитал – почти 11,471 млрд руб., генеральный директор – Екатерина Шмырина, номинальная стоимость ее доли – около 10,977 млрд руб. В списке учредителей также есть Мария Баева, номинальная стоимость ее доли – 493 млн руб.

ПАО «Дэникомо групп» прошло регистрацию 19 августа 2015 г. в Санкт-Петербурге. Генеральный директор – Денис Жданов, уставный капитал – 510 тыс. руб. Учредители компании – Александр Гринберг, Юрий Зубов и Анатолий Агашин, номинальная стоимость долей каждого – 170 тыс. руб.

Коммерческий запуск сети Danycom состоялся в июне2018 г. Оператор запустился с собственным кодом сети, диапазоном номеров и клиентским сервисом. По данным на лето 2020 г., оператор работал в 56 регионах России. В Москве Danycom начал работу в июле 2019 г.

В активе Danycom были полностью бесплатные тарифы, абоненты которых могли пользоваться ограниченным объемом веб-трафика в обмен на получение пяти рекламных SMS в сутки. С 13 августа 2020 г. подключение к таким тарифам составляет от 500 до 1000 руб. в зависимости от их условий.

В апреле 2020 г. группа Danycom объявила финансовые итоги 2019 финансового года. Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. выручка группы Danycom от деятельности в России и за рубежом за 2019 г. составила 37,9 млрд руб., что на 7,7 млрд руб. больше аналогичного периода 2018 г.

Основной доход группы был получен от A2P-сервисов (application-to-person, CPA, digital). Доход от услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора Danycom.Mobile, интерконнект) увеличился в 1,7 раза и составил 23,3 млн руб.

Себестоимость составила 33,7 млрд руб., основная часть которых – расходы на ИТ. Прибыль до налогообложения превысила 3,07 млрд руб., чистая прибыль достигла 3,03 млрд руб.

В ноябре 2020 г. «Дэни Колл» подала иск о признании компании банкротом. В число кредиторов, которым задолжала компания, вошли «Мегалабс» и «СМС-Центр», но пока суд не вводил процедуру наблюдения. В дополнение, в июне 2021 г. иск о банкротстве «Дэникомо групп», по данным «Коммерсанта», подало ООО «ГК Вирол». Рассмотрение обоснованности заявления запланировано судом на 25 августа.