Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202222
ИКТ 15679
Организации 11875
Ведомства 1509
Ассоциации 1129
Технологии 3597
Системы 27087
Персоны 88287
География 3147
Статьи 1589
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

НВГУ ВО ФГБОУ Нижневартовский государственный университет

НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет

СОБЫТИЯ


01.10.2026 НВГУ, «СиСофт Девелопмент» и «Курайсофт» объединят усилия в подготовке инженеров для промышленности Югры 2
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 1
29.04.2015 Подведены итоги первого этапа Международной студенческой цифровой Олимпиады 3К 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
26.02.2009 IBS строит инновационную систему управления вузом для НГГУ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

НВГУ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16115 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 129 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1220 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1277 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 1
Yota Devices - YD 103 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
СофтЭксперт 49 1
Бизнес Технологии 46 1
Космос-2 НПЦ 31 1
Газпром ПАО 1498 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26345 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33907 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24723 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13013 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13131 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 634 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10041 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13297 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6521 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18270 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1378 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3401 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26839 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7316 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14103 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1354 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8776 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8385 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6321 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4469 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29886 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1979 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4480 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1386 1
SAP хостинг 35 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18503 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1185 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16663 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4062 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5357 1
1С Хостинг 4 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2569 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 110 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 200 1
Клочков Анатолий 1 1
Ципорин Павел 103 1
Брыкин Арсений 57 1
Гибадуллин Артур 1 1
Пантелеева Мария 1 1
Шарафиев Марат 1 1
Галкин Сергей 4 1
Кучин Роман 7 1
Трандин Сергей 131 1
Собко Сергей 1 1
Мальгин Геннадий 1 1
Ладьянов Артем 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 263 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1427 3
Беларусь - Белоруссия 6353 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1823 2
Казахстан - Республика 6109 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Армения - Республика 2469 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1430 1
Украина 7956 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1716 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1835 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 502 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 642 1
Россия - ЦФО - Орловская область 376 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
Молдавия - Республика Молдова 742 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 320 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 297 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 44 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 40 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34268 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58399 3
Образование в России 2976 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16335 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11961 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3937 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10531 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 855 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2356 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2162 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3195 1
Физика - Physics - область естествознания 2967 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2309 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3540 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 49 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
ТГУ - Томский государственный университет 238 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 76 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще