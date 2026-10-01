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НВГУ ВО ФГБОУ Нижневартовский государственный университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 8
НВГУ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1498 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
|1С Хостинг 4 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2569 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 110 1
|ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 200 1
|Клочков Анатолий 1 1
|Ципорин Павел 103 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Гибадуллин Артур 1 1
|Пантелеева Мария 1 1
|Шарафиев Марат 1 1
|Галкин Сергей 4 1
|Кучин Роман 7 1
|Трандин Сергей 131 1
|Собко Сергей 1 1
|Мальгин Геннадий 1 1
|Ладьянов Артем 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.