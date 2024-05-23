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Delta Computers Delta Tioga Pass

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
04.04.2024 В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом 1
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 2
25.10.2023 Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI 1
16.10.2023 Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского» 1
19.06.2023 Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers 2
13.06.2023 По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака 1
05.05.2023 Delta Computers представила отечественный ПАК VDI 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
02.12.2022 «Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) 1
25.11.2022 Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n 1
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» 2
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers 2
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
09.06.2022 Продукты Delta Computers работают под управлением «Ред ОС» 2
11.05.2022 Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт» 2
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 2
13.07.2021 Delta Computers подтвердила статус российского производителя 2

Публикаций - 23, упоминаний - 32

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 21
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 4
Intel Corporation 12795 4
Nvidia Corp 3971 4
OpenAI 512 3
Microsoft Corporation 25729 2
Meta Platforms - Facebook 4613 2
Ред Софт - Red Soft 1219 2
AMD - Advanced Micro Devices 4628 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3021 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 2
Google LLC 12638 2
ИнфТех 6 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 144 2
Атомзащитаинформ Центр АО - Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации 1 1
Orion soft - Орион софт - 303 1
Samsung Electronics 11023 1
Ростелеком 10902 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1825 1
МегаФон 10672 1
Dell EMC 5172 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Yandex - Яндекс 9147 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3447 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Apple Inc 13104 1
InfoWatch - Инфовотч 1174 1
9541 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 769 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1750 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 413 1
Directum - Директум 1257 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1266 1
Schneider Electric 612 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 979 1
TrueConf - ТруКонф 450 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 453 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 210 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Posti Group - Почта Финляндии 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2322 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13712 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 620 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 10
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3298 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6510 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4773 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27289 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3172 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6225 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2049 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1364 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4567 3
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 10 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5485 3
DDR - Double data rate 3073 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13035 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3763 2
Delta Computers - Delta Argut 12 9
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2388 6
Delta Computers - Delta Sprut 14 4
Delta Computers - Delta Serval 13 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 722 3
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 14 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 653 2
Linux OS 11475 2
Intel x86 - архитектура процессора 2142 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1574 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 251 2
OpenAI - ChatGPT 699 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 110 2
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 18 1
Nvidia Blackwell 53 1
Postgres Professional - Postgres Pro Machine 6 1
Delta Computers - Delta GPGPU 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1030 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 283 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 720 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 479 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 176 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 37 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 138 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1671 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 171 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 187 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1844 1
SAP Ariba 309 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 144 1
HPE Synergy 62 1
Чернышев Андрей 74 10
Терещенко Максим 29 6
Шальнов Олег 20 2
Трандин Сергей 127 2
Белов Руслан 15 1
Бородулин Алексей 1 1
Рустамов Рустам 545 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1209 1
Сотин Денис 216 1
Березин Максим 142 1
Андрианов Павел 86 1
Галкин Николай 138 1
Фокин Валерий 49 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 128 1
Гимранов Ринат 126 1
Кирьянова Александра 169 1
Меденцев Константин 106 1
Федоров Михаил 30 1
Воронин Павел 195 1
Тараторин Александр 58 1
Усова Марина 26 1
Бойко Алексей 135 1
Шинкарев Александр 33 1
Приданцев Сергей 148 1
Истомин Константин 58 1
Агеев Денис 38 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Ерошкин Павел 36 1
Жиляков Сергей 2 1
Микрюков Валерий 28 1
Виноградова Леся 8 1
Рыбкин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19444 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 4
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 278 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2209 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3979 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2462 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33552 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2740 1
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