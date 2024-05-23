Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Delta Computers Delta Tioga Pass
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 32
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышев Андрей 74 10
|Терещенко Максим 29 6
|Шальнов Олег 20 2
|Трандин Сергей 127 2
|Белов Руслан 15 1
|Бородулин Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 545 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Сотин Денис 216 1
|Березин Максим 142 1
|Андрианов Павел 86 1
|Галкин Николай 138 1
|Фокин Валерий 49 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 128 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Меденцев Константин 106 1
|Федоров Михаил 30 1
|Воронин Павел 195 1
|Тараторин Александр 58 1
|Усова Марина 26 1
|Бойко Алексей 135 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Приданцев Сергей 148 1
|Истомин Константин 58 1
|Агеев Денис 38 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Жиляков Сергей 2 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Виноградова Леся 8 1
|Рыбкин Сергей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
|CNews Инновация года - награда 155 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 218 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 730 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.