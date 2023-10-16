Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий

Delta Computers и «Инфтех» представили высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для диагностики оборудования промышленных предприятий на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Delta Computers и «Инфтех» создали отечественное решение для реализации цифровых систем высокой ответственности для промышленных предприятий на базе цифровой платформы «Датаплат» и программного комплекса iPredicta и серверных продуктов Delta Tioga Pass и Delta Argut.

Цифровая платформа «Датаплат» и программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования iPredicta, разработанные ООО «Инфтех», выполняют функции мониторинга, ранней диагностики, прогнозирования и анализа технического состояния промышленного оборудования. Совместное использование этого ПО и российских серверных продуктов открытых стандартов Delta Computers реализует высокопроизводительный комплекс, который повышает эффективность производственных активов за счет ранней диагностики и формирования точного прогноза их технического состояния в режиме реального времени.

ПАК предиктивного анализа надежности производственного оборудования позволяет значительно повысить производительность диагностических алгоритмов и прогнозных вычислений за счет аппаратных методов работы с базами данных, а также повысить эксплуатационную надежность оборудования и систем на предприятии и снизить затраты на их жизненный цикл. Разработанный ПАК будет включен в каталог передовых российских практик и решений в области индустриального ПО.

Проведенные испытания ПАК подтвердили, что решение обладает высокой производительностью проведения сложных алгоритмических расчетов в процессе диагностики производственного оборудования и демонстрирует высокие показатели надежности и масштабируемости при решении задач мониторинга и предиктивной аналитики большого парка оборудования. В частности, были проведены замеры производительности моделей диагностики одновременно для 150 газотурбинных двигателей. По результатам испытаний компании выпустили сертификат, подтверждающий высокие технические характеристики ПАК на базе продуктов Delta Computers с программным обеспечением «Инфтех». Имеется потенциал для дальнейшего наращивания производительности ПАК.

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«Мы рады сообщить, что результаты тестирования оправдали наши ожидания, и мы готовы представить заказчикам актуальное комплексное решение, которое, во-первых, полностью произведено в России и, во-вторых, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций за счет раннего обнаружения зарождающейся проблемы или деградации оборудования. Использование нашего серверного оборудования совместно с программным обеспечением «Инфтех» даст возможность сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт за счет объективной информации о состоянии системы. Нефтегазовый сектор активно развивается и цифровизирует процессы, поэтому мы видим большой потенциал у нашего совместного ПАК», — сказал Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

«Опыт наших проектов по использованию iPredicta в процессах удаленного мониторинга и диагностики технического состояния сложного промышленного оборудования показывает, что интегральная производительность программно-аппаратного комплекса предиктивной аналитики играет критически важное значение для своевременного обнаружения аномалий в работе активоемких объектов в режиме близком к реальному времени. Разработанный на основе отечественных компонентов ПАК позволяет создавать надежные и высокопроизводительные решения для раннего обнаружения аномалий в работе критичного технологического оборудования для крупных производственных предприятий, что называется, «из коробки», сокращая цикл внедрения и затраты на реализацию таких проектов», — сказал Сергей Жиляков, заместитель генерального директора ООО «Инфтех».