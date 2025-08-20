Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИнфТех
«ИнфТех» - один из крупнейших российских MES-интеграторов для предприятий нефтегазовой промышленности России. Компания с 2016 года включена в реестр аккредитованных организаций Минцифры России, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Поставляемые решения обеспечивают реализацию стратегии импортонезависимости для крупнейших отечественных нефтегазовых компаний. Основные направления деятельности: разработка и внедрение информационных систем производственного управления (MES), разработка прикладных систем (сервисных, расчетно-аналитических задач) на базе оперативных данных из систем АСУТП; разработка и внедрение систем отчетности и поддержки принятия решений; разработка мастер-планов комплексной автоматизации промышленных объектов; консалтинг.
