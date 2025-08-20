Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181394
ИКТ 14098
Организации 10957
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26063
Персоны 78024
География 2917
Статьи 1543
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

ИнфТех

ИнфТех

«ИнфТех» - один из крупнейших российских MES-интеграторов для предприятий нефтегазовой промышленности России. Компания с 2016 года включена в реестр аккредитованных организаций Минцифры России, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Поставляемые решения обеспечивают реализацию стратегии импортонезависимости для крупнейших отечественных нефтегазовых компаний. Основные направления деятельности: разработка и внедрение информационных систем производственного управления (MES), разработка прикладных систем (сервисных, расчетно-аналитических задач) на базе оперативных данных из систем АСУТП; разработка и внедрение систем отчетности и поддержки принятия решений; разработка мастер-планов комплексной автоматизации промышленных объектов; консалтинг.

 

УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 Подтверждена совместимость «Цифровой Платформы ДатаПлат» с российской СУБД Postgres Pro 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 1
16.10.2023 Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий 1
14.06.2022 «Инфтех» и «Спецтек» будут совместно внедрять решения в сфере предиктивной аналитики 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ИнфТех и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 238 1
МСК Групп - Даком М 97 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4607 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21697 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13137 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70117 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3391 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 848 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7089 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32758 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3849 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9853 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 535 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1600 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1673 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 276 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2428 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6474 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 525 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 601 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3637 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5554 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1362 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 133 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16119 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54682 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5680 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4284 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11626 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3376 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6084 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 732 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22265 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30106 1
Delta Computers - Delta Argut 11 2
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 18 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 487 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
ИнфТех - ДатаПлат 2 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Терещенко Максим 21 2
Приданцев Сергей 147 1
Сукманов Алексей 3 1
Жиляков Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152172 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 215 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1499 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: