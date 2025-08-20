Подтверждена совместимость «Цифровой Платформы ДатаПлат» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «ИнфТех» объявила о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и «Цифровой Платформы ДатаПлат».

«Цифровая платформа ДатаПлат» — российская программная платформа для создания прикладных решений в рамках цифровизации производственных процессов на технологиях промышленного интернета вещей (IIoT), зарегистрированная в реестре программного обеспечения Минцифры России.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие».