Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС»

Российский производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers и отечественная ИТ-компания ООО «ИЦ “Баррикады”» подтверждают совместимость и корректность работы серверных продуктов Delta Computers с платформой виртуализации «Горизонт-ВС». Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Платформы виртуализации позволяют объединять вычислительные ресурсы и абстрагировать их от физического оборудования, тем самым сокращая расходы на поддержку ИТ-инфраструктуры за счет экономии физических ресурсов и повышения уровня автоматизации процессов, адаптивности и масштабируемости бизнеса. Кроме того, виртуализация создает основу для внедрения облачных решений, которые повышают контроль организации над критичными данными.

Следуя курсу на импортозамещение, компании Delta Computers и ООО «ИЦ “Баррикады”» провели тестирование технологической совместимости платформы виртуализации «Горизонт-ВС» с высокопроизводительным сервером компактного форм-фактора Delta Tioga Pass и универсальным модулем хранения больших объемов данных Delta Argut. По результатам прохождения всех пунктов программы и методики испытаний был выпущен сертификат, подтверждающий корректность совместного функционирования продуктов.

«В условиях импортозамещения бизнесу необходимы возможности для гибкого управления ИТ-инфраструктурой без привязки к физической среде. И в этой связи отечественные производители сегодня стремятся к обеспечению полной совместимости оборудования и ПО. Delta Computers активно работает над расширением портфеля технологических партнеров и развитием матрицы совместимости собственных разработок с различным ПО. В результате мы создаем комплексные решения, соответствующие индивидуальным потребностям каждого заказчика. Интеграция нашей продукции и платформы “Горизонт-ВС” поможет компаниям повысить уровень автоматизации и безопасности данных, а также сократить расходы на поддержку ИТ-инфраструктуры», — сказал Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

«Для наших клиентов важно иметь уверенность в надежности и безопасности используемых решений. Продукты под маркой “Горизонт-ВС” хорошо зарекомендовали себя при создании платформ виртуализованных вычислительных мощностей как регионального, так и федерального уровня, а также при реализации интеграционных проектов по взаимодействию с информационными системами любой степени сложности. Команда “Горизонт-ВС” постоянно работает над повышением качества продукции, а также над расширением списка совместимого оборудования. Партнерство с Delta Computers позволит предложить нашим клиентам современное и надежное решение для выполнения разноплановых задач», — отметил Сергей Приданцев, председатель наблюдательного совета ООО «ИЦ “Баррикады”».

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«Горизонт-ВС» — российская сертифицированная защищенная платформа виртуализации, которая является масштабируемым многокомпонентным решением для создания отказоустойчивой среды в рамках программ импортозамещения. «Горизонт-ВС» совмещает возможности классической виртуализации с конвергентной и гиперконвергентной системами хранения данных, сервисом удаленных защищенных рабочих столов (VDI), а также обладает собственными системами резервирования и мониторинга. Защищенная платформа виртуализации «Горизонт-ВС» в полной мере применима для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности. Платформа «Горизонт-ВС» имеет сертификат ФСТЭК России и соответствует требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) – по пятому классу защищенности, требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2018) – по четвертому уровню доверия, документу «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» (ФСТЭК России, 2022) – по четвертому классу защиты, документов «Требования к средствам доверенной загрузки (ФСТЭК России, 2013) и «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня платы расширения четвертого класса защиты. ИТ.СДЗ.ПР4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2013).

Сервер компактного форм-фактора Delta Tioga Pass — это российская универсальная система, представленная в пяти SKU для центра обработки данных. Delta Tioga Pass подходит для таких рабочих нагрузок, как программно-определяемое хранилище, большие данные, облачные вычисления, виртуализация, высокопроизводительные вычисления и предприятия. Сервер отличают и другие ключевые особенности, такие как возможность создания частных и публичных облаков на базе серверов Delta Tioga Pass, высокая плотность сервера, простота в обслуживании, возможность кастомизации и функция «горячей замены». Сервер имеет сертификаты совместимости с российским программным обеспечением от компаний «Даком М», «Финтех», «Киберпротект», «Лаборатория Касперского», «Форсайт», «Инфтех» и др.

Универсальный модуль хранения Delta Argut — это специализированное хранилище, предназначенное для организации хранения и высокоскоростной передачи больших объемов информации в составе программно-определяемых систем хранения данных. Модуль Delta Argut обеспечивает высокоскоростной обмен данными благодаря использованию твердотельных NVMe-накопителей, обладает функцией «горячей замены», а также оснащен собственной системой мониторинга, осуществляемого на базе Delta BMC и Delta DCM.

Продукты Delta Computers разработаны, протестированы и произведены в России в рамках курса на импортозамещение, который стоит в основе всех разработок компании. Delta Tioga Pass и Delta Argut включены в реестр Минпромторга России.