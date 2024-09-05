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Delta Computers Delta Sokol Delta DCM

Delta Sokol –  программный комплекс для мониторинга и управления оборудованием в режиме реального времени. Одно из важнейших нововведений Delta Sokol в части администрирования и эксплуатации серверного оборудования – возможность создания и массового развертывания образов дисков. Использование «золотого образа» значительно сокращает время, необходимое для установки и настройки новых систем.

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.09.2024 Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 1
05.05.2023 Delta Computers представила отечественный ПАК VDI 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 6
Intel Corporation 12795 3
Nvidia Corp 3975 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 2
Microsoft Corporation 25739 2
AMD - Advanced Micro Devices 4628 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 144 2
Samsung Electronics 11025 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 1
Dell EMC 5172 1
Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
Yandex - Яндекс 9155 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Lenovo Group 2441 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
Ред Софт - Red Soft 1220 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
Schneider Electric 612 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 980 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 443 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 219 1
Код Безопасности 805 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 476 1
OpenAI 515 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 336 1
Supermicro 135 1
Google LLC 12645 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 593 1
ИнфТех 6 1
Баррикады ИЦ - Инновационный центр 10 1
Orion soft - Орион софт - 304 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 454 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1833 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1719 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1107 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 321 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6517 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 1
Delta Computers - Delta BMC 18 5
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Delta Computers - Delta Tioga Pass 23 4
Delta Computers - Delta Argut 12 4
Delta Computers - Delta Sprut 14 3
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 18 3
Delta Computers - Delta Serval 13 3
Delta Computers - Delta BIOS 6 2
Delta Computers - Delta Bright Lake 6 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 2
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Delta Computers - Delta Spider 7 1
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Delta Computers - Delta GPGPU 1 1
Delta Computers - Delta Octopus 4 1
Delta Computers - Delta Лось АРМ 3 1
Delta Computers - Delta Dragonfly 2 1
Delta Computers - Delta Firebird 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1032 1
Linux OS 11483 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 1
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Intel Core - Семейство процессоров 1249 1
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
HPE Synergy 62 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 725 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 1
Nvidia RAPIDS 19 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
AMD Sapphire 75 1
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Терещенко Максим 29 3
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Приданцев Сергей 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
Франция - Французская Республика 8158 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11567 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3984 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3962 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2465 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 279 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5088 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 723 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2212 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3843 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1910 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 218 1
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