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Delta Computers Delta Sokol Delta DCM
Delta Sokol – программный комплекс для мониторинга и управления оборудованием в режиме реального времени. Одно из важнейших нововведений Delta Sokol в части администрирования и эксплуатации серверного оборудования – возможность создания и массового развертывания образов дисков. Использование «золотого образа» значительно сокращает время, необходимое для установки и настройки новых систем.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 3
|Чернышев Андрей 74 3
|Терещенко Максим 29 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 129 1
|Приданцев Сергей 148 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165371 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
|Франция - Французская Республика 8158 1
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